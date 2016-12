Estrenos de cine | 30 de diciembre | Los pasajeros y la comanchería de Pelé

Muchos estaréis pensando ya en la cena de mañana con vuestra familia para despedir a 2016 y dar la bienvenida a 2017, pero el séptimo arte no para quiero y hoy se estrenan ocho títulos en las salas españolas. Entre ellas destaca un blockbuster que une a Jennifer Lawrence con Chris Pratt y un thriller que no pocos han situado como una de las mejores películas de 2016, pero hay más y probablemente haya algo que te interese.

'Passengers'

Dirección: Morten Tyldum

Reparto: Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Jamie Soricelli, Aurora Perrineau, Kimberly Battista, Shelby Taylor Mullins, Marie Burke, Julee Cerda, Kristin Brock, Vince Foster, Jeff Olsen, Kevin Tan, Robert Larriviere

Sinopsis: Ambientada en un futuro no muy lejano, la cinta sitúa su acción dentro de una nave espacial encargada de transportar cientos de pasajeros hasta un remoto planeta con la intención de colonizarlo. Sin embargo y por accidente, uno de ellos despierta 90 años antes de lo previsto, por lo que ante la desalentadora perspectiva de envejecer y morir solo decide, tras revisar las fichas de sus compañeros de viaje, despertar también a una hermosa mujer para que le haga compañía.

¿Hay que ir a verla? Sólo si tienes muchas ganas de comprobar que hay química entre sus dos protagonistas. Por lo demás roza el ser una pérdida de tiempo...

Crítica en Blogdecine: 'Passengers', al borde del desastre (por Mikel Zorrilla)

'Comanchería' ('Hell or High Water')

Dirección: David Mackenzie

Reparto: Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster, Katy Mixon, Dale Dickey, Kevin Rankin, Melanie Papalia, Lora Martinez-Cunningham, Amber Midthunder, Dylan Kenin, Alma Sisneros, Martin Palmer, Danny Winn, Crystal Gonzales, Terry Dale Parks, Debrianna Mansini

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, dos hermanos organizan una serie de atracos, eligiendo solo distintas sucursales del mismo banco. Solo les quedan algunos días para evitar el desahucio de su propiedad familiar y pagar al banco con su propio dinero. Tras ellos, un Ranger cerca de retirarse y su segundo, están decididos a atrapar a los ladrones.

¿Hay que ir a verla? No son pocos los que la han calificado como una de las películas del año, habrá que comprobar al menos si tienen razón, ¿no?

Crítica en Blogdecine: ‘Comanchería’, no es país para pobres (por Jorge Loser)

'Frantz'

Dirección: François Ozon

Reparto: Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Johann Von Bülow, Anton Von Lucke, Cyrielle Clair, Alice De Lencquesaing, Axel Wandtke, Rainer Egger, Rainer Silberschneider, Merlin Rose, Ralf Dittrich, Michael Witte, Lutz Blochberger

Sinopsis: En una pequeña ciudad alemana después de la I Guerra Mundial, Anna va cada día al cementerio a lamentar la pérdida de su novio Frantz, que murió en una batalla en Francia. Un día se encuentra con Adrien, un joven francés, que ha ido a depositar flores en la tumba de Frantz, y cuya presencia en un país que acaba de perder la guerra encenderá pasiones encontradas.

¿Hay que ir a verla? Siempre merece la pena echar un ojo al cine de Ozon por mucho que, como casi todos, a veces nos sorprenda negativamente. Esta parece de las buenas.

'Pelé, el nacimiento de una leyenda' ('Pelé: Birth of a Legend')

Dirección: Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist

Reparto: Kevin De Paula, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Santoro, Vincent D'Onofrio, Diego Boneta, Seu Jorge, Colm Meaney, Seu Jorge, Tonya Cornelisse, André Mattos, Sven Holmberg, Seth Michaels, Vivi Devereaux, Brandon Wilson, Milton Gonçalves, Mariana Balsa, Ivan Orlic

Sinopsis: Cuenta la emocionante e inspiradora historia de cómo un muchacho que vive en las Favelas es capaz de superar las dificultades de su precaria forma de vida hasta convertirse en el sueño y la esperanza de todo un país, al dirigir al equipo brasileño a su primera Copa del Mundo en 1958.

¿Hay que ir a verla? Pelé debería haber sido la base para una película apasionante y no para una cinta olvidable que al menos no llega a ser mala. Para ver en casa.

Crítica en Blogdecine: 'Pelé, el nacimiento de una leyenda', el rey del fútbol merecía algo mejor (por Mikel Zorrilla)

'Mine'

Dirección: Fabio Guaglione, Fabio Resinaro

Reparto: Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell, Clint Dyer

Sinopsis: Tras una misión fallida, un soldado se encuentra perdido en el desierto. Expuesto a los elementos, tendrá que sobrevivir a los peligros del desierto, a la vez que hacer frente a los efectos psicológicos de tan penosa situación.

¿Hay que ir a verla? Depende de hasta qué punto confíes en Hammer para liderar una película. Si es que sí, adelante sin dudar.

Crítica en Blogdecine: 'Mine', terapias extremas (por Jorge Loser)

'Vuelta a casa de mi madre' ('Retour chez ma mère')

Dirección: Eric Lavaine

Reparto: Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner, Philippe Lefebvre, Jérôme Commandeur, Cécile Rebboah, Didier Flamand, Guilaine Londez, Patrick Bosso, Marc Fayet, Galaad Schnerb, Sophie Garagnon, Anne-Laure Gruet, Renaud Roussel

Sinopsis: A sus 40 años, Stephanie se ve obligada a regresar a casa de su madre. Ella la recibe encantada pero lleva una vida independiente y tener a su hija en casa es una complicación. Las dos tendrán que armarse de paciencia en esta nueva etapa juntas. Bienvenido a un mundo de alto riesgo: la familia...

¿Hay que ir a verla? Parece una propuesta agradable ideal para aquellos que no quieran complicarse más allá de eso durante estas fechas tan señaladas.

'La última canción' ('Tumbledown')

Dirección: Sean Mewshaw

Reparto: Jason Sudeikis, Rebecca Hall, Joe Manganiello, Dianna Agron, Blythe Danner, Griffin Dunne, Richard Masur, Griffin Dunne, Maggie Castle, Meredith Prunty, Mary-Bonner Baker, Bates Wilder, Alex Quijano, Pepper Binkley, Eddie Resendes, Haley Pine

Sinopsis: Hannah intenta recomponerse tras la muerte de su marido, un famoso cantante folk, escribiendo una biografía sobre él. Andrew, un atrevido escritor de Nueva York, la contacta para aportar su propia versión de la vida y muerte del músico. Entre ambos surgirá una relación muy especial, que les ayudará a pasar página y disfrutar de nuevo, de la vida.

¿Hay que ir a verla? No tiene pinta de que vaya a marcarnos en nada, pero yo confío mucho en Sudeikis tras la excelente 'Nunca entre amigos' ('Sleeping with other people'), así que yo creo que sí, aunque sea más adelante un día que estemos en casa y no nos apetezca demasiado comernos la cabeza.

'Benito Sansón y los taxis rojos' ('Benoît Brisefer: Les taxis rouges')

Dirección: Manuel Pradal

Reparto: Gérard Jugnot, Jean Reno, Thierry Lhermitte, Leopold Huet, Evelyne Buyle, Hippolyte Girardot, Michel Taittinger, Horatia Taittinger, Michelangelo Marchese, Toni D'Antonio, Xavier Fagnon, Andreas Perschewski

Sinopsis: Benito Sansón, es un niño de 10 años de gran generosidad y que esconde, bajo una apariencia normal, grandes súper-poderes. Su único punto débil es que pierde su fuerza sobrenatural cuando se resfría. Por ese motivo siempre lleva una bufanda de lana alrededor de su cuello...

Su valentía hace que no dude ni un segundo en tomar las medidas necesarias para defender a sus amigos y luchar contra el mal. En esta película, su pueblo, en el sur de Francia se ve amenazado por una banda de matones encabezada por el líder carismático "Poilonez" que, bajo la tapadera de una compañía de taxis, pretende saquear la ciudad. Pero no contaba con que Benito Sansón se interpondrá en su camino....

¿Hay que ir a verla? Yo ni aunque me paguen la entrada, apesta a pérdida de tiempo salvo que seas un chaval...