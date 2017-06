Estrenos y taquilla en España (2 de junio): Christian Bale y Oscar Isaac se enfrentan en el Imperio Otomano

Una semana mas, volvemos al repaso de rigor a través de las novedades de una cartelera nacional en plena preparación para recibir la avalancha de blockbusters veraniegos. Por el momento, y antes de los grandes bombazos rompetaquillas, nuestras salas recibirán este viernes 2 de junio una nada desdeñable cantidad de trece largometrajes, con un duelo interpretativo entre dos monstruos como Chistian Bale y Oscar Isaac, el regreso de Richard Gere, y un thriller político egipcio como principales reclamos.

'La promesa'

El oscarizado Terry George, director de la celebrada y estremecedora 'Hotel Rwanda', vuelve a nuestras pantallas con 'La promesa': Un drama histórico ambientado durante los últimos años del Imperio Otomano coproducido entre España y Estados Unidos. A juzgar por su avance, su espectacular dirección artítica, y los esfuerzos por recrear la ambientación de los años 20, quedarán ensombrecidos por esos dos genios de la interpretación que son Oscar Isaac y Christian Bale, enfrentados en un triángulo amoroso que, he de confesar, da un poco de pereza.

'Everything, Everything'

El segundo largometraje de Stella Meghie, 'Everything, Everything', se presenta con una premisa de lo más atractiva que sitúa a su protagonista, Madeleine, aislada en su aséptica casa para protegerse del mundo exterior debido a una enfermedad hasta que se enamora de su nuevo vecino de enfrente. El resultado parece tan lacrimógeno como cabría esperar del estudio responsable, también autores de 'Si decido quedarme' ('If I Stay'), aunque mentiría si dijese que no me ha llamado la atención.

'La cara oculta de la luna'

El premio al estreno tardío de la semana es para el thriller alemán de 2015 'La cara oculta de la luna'. Además de dicho reconocimiento, también habría que galardonar al filme por contar con un tráiler que, probablemente, no haya justicia al largo a juzgar por una estética que envuelve la historia de Urs, un abogado que pierde el control de su vida tras un mal viaje de setas que libera su lado más oscuro. Mención especial para la obviedad de que se presente al personaje femenino de la cinta vistiendo una camiseta del "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd.

'Marie Curie'

Marie Noëlle —'La mujer del anarquista'—, coescribe y dirige este drama biográfico sobre la ganadora de dos premios Nobel Marie Curie, protagonizado por Karolina Gruszka, a quien pudimos ver en 'Inland Empire' a las órdenes de David Lynch. Todo a punta a un biopic con una factura impecable y con una base interesante —Curie desenvolviéndose en un mundo exclusivamente de hombres—, pero repleto de los lugares comunes y tics que adolecen este tipo de producciones.

'Mil cosas que haría por ti'

La primera aportación patria a la cartelera de esta semana nos llega de la mano de Dídac Cervera, quién firmó parte del slasher colectivo 'Los inocentes', y que presenta su primer largometraje en solitario bajo el título 'Mil cosas que haría por ti'. La comedia disparatada y la ruptura de la cuarta pared se antojan como los mayores atractivos del largo, además de la presencia del infalible Jordi Vilches en un papel secundario.

'Clash'

Mi candidata personal para disfrutar en el cine este fin de semana es 'Clash', la cinta egipcia nominada al premio "Un Certain Regard" en la edición 2016 del Festival de Cannes. Un año después de su participaión en el festival galo, y tras su paso por la Seminci, el segundo trabajo de Mohamed Diab aterriza en salas comerciales con un contundente thriller político/religioso cuya propuesta formal y trabajo de cámara han sido alabados en medio mundo.

'Bittersweet Days'

Las calles de Barcelona se presentan como las principales protagonistas del debut de la guionista y directora Marga Melià, titulado 'Bittersweet Days'. En esta comedia romántica, Julia deberá despedirse de su pareja por cuestiones de trabajo, e iniciará una relación a distancia que se verá trastocada por la llegada de Luuk, un fotógrafo holandés, al piso que compartían. Una premisa de lo más trillada que tiene complicado superar lo visto en '10.000 Km' sobre el tema.

'Norman, el hombre que lo conseguía todo'

Junto a los mencionados Christian Bale y Osar Isaac, nuestros cines recibirán este viernes la visita de Richard Gere en la que, parece ser, es la mejor interpretación del veterano actor hasta la fecha. 'Norman, el hombre que lo conseguía todo', aúna la intriga política y el drama en un filme interesante que parece no encontrar su tono, y al que le falta un gran redoble final para elevar el estatus de la película a otro nivel.

'Como la espuma'

Roberto Pérez Toledo, realizador cuya filmografía cuenta con la friolera de veintynueve cortometrajes, retorna al formato largo con 'Como la espuma': una comedia romántica coral ambientada durante una orgía en una mansión, que contrasta el humor más cafre y sexual con un necesario contrapunto romántico y existencialista.

'Correspondencias'

El tráiler de 'Correspondencias' deja lo suficientemente claro que no nos encontramos ante un filme sencillo de digerir, pero que hará las delicias del público al que va dirigido. Su arriesgada hibridación de los lenguajes de la ficción y el documental en su seguimiento al poeta portugués Jorge de Sena durante sus veinte años de exilio, alabada tras su paso por la edición 2016 del Festival de Locarno, es reclamo suficiente para dar una oportunidad a lo nuevo de Rita Azevedo Gomes.

'Cosmética Terror'

Continúo anonadado después de ver el tráiler de 'Cosmética Terror', así que, ruego, me disculpen si soy parco en palabras al intentar describir lo que nos espera con el nuevo trabajo de Fernando Simarro. Yola Berrocal, Malena Gracia, Paco Clavel y Lucía Lapiedra son alguno de los nombres que podremos encontrar en esta... ¿comedia de terror? En fin. Mejor vean el tráiler y juzguen por ustedes mismos.

'Nur y el Templo del Dragón'

La propuesta de animación de esta semana tiene sello nacional y, para ser honestos, no muy buena pinta. Dirigida por Juan Bautista Berasategi, 'Nur y el Templo del Dragón' sigue las aventuras de Nur, una niña que se muda a China, donde vivirá una aventura mística en un parque de atracciones. Por desgracia, la técnica del filme se antoja demasiado pobre para los estándares actuales, así como los diseños de personajes y escenarios. Sólo queda confiar en que la narrativa compense estas carencias.

'Clase valiente'

Concluímos el repaso al extenso listado de novedades semanales con el interesante documental 'Clase valiente', del debutante Víctor Alonso Berbel. Un experimento en el que grandes nombres de la política, el periodismo y el activismo como Íñigo Errejón, Iñaki Gabilondo y Owen Jones tratan de encontrar sentido a nuestra forma de entender el mundo y la política a través del lenguaje y la comunicación.

TOP 10: lo más visto en cines

Otra semana más, la lógica ha imperado en cuanto a la taquilla se refiere. 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ha entrado como un misil teledirigido al primer puesto del box office con una cifra cercana a los cuatro millones de euros, seguida de una 'Déjame salir' que emociona ver en un segundo puesto, a pesar de haber sufrido un bajón de casi el 50% de espectadores respecto a los pasados siete días.

'El bebé jefazo', por su parte, continúa en su absoluta hegemonía recaudatoria con doce millones acumulados. Esperemos a ver cómo afectan los estrenos de esta semana a un Top 10 que empezará a sufrir importantes cambios, con toda seguridad, cuando se inicie la temporada estival.