Estrenos y taquilla en España (26 de mayo): Los Piratas de Disney, viento en popa hacia nuestras salas

Ya está aquí el último viernes del mes de mayo y, junto a él, una buena lista de estrenos semanales con ocho nuevos títulos que podremos disfrutar en nuestras salas. Adaptaciones de cómics, documentales, y el retorno de una de las franquicias estrella de la casa Disney, marcan las novedades de un 26 de mayo que invita a refugiarse del calor en una sala de cine. ¡Arrancamos!

'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar'

El éxito de las aventuras del capitán Jack Sparrow, iniciado en 2003 con 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra', ha necesitado catorce años y cuatro secuelas para volver a encontrar su esencia. Parece que con esta 'Venganza de Salazar', la franquicia vuelve a estar en plena forma cinematográficamente hablando, gracias a sus directores Joachim Rønning y Espen Sandberg —responsables de la genial 'Kon-Tiki'—, y al siempre eficiente Johnny Depp.

Crítica en Blogdecine: 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', la mejor entrega después de la original (crítica sin spoilers)

'Wilson'

Continuamos con el segundo estreno fuerte de la semana, respaldado por un casting encabezado por Woody Harrelson, al que acompañan nombres como Laura Dern y Judy Greer. 'Wilson' es el nuevo trabajo de Craig Johnson tras 'The Skeleton Twins', y adapta el cómic homónimo de Daniel Clowes —autor de "Ghost World"— en clave de comedia de espíritu indie, marcada por la relación paterno filial entre su neurótico protagonista, y la hija adolescente de este, a quien acaba de conocer.

'Paula'

Abandonamos las fronteras estadounidenses para sumergirnos en la Alemania de principios del Siglo XX de la mano del director Christian Schwochow y su nuevo largometraje 'Paula'. El biopic, ganador de los Premios del Cine Alemán a mejor dirección artística y diseño de producción, pudo verse en la edición 2016 del festival de Locarno, y gira en torno a la figura de la artista Paula Becker y su aventura por la bohemia París de la época.

'Me casé con un boludo'

La representación argentina de esta semana llega en forma de comedia romántica. Dirigida por Juan Taratuto —'No sos vos, soy yo'—, 'Me casé con un boludo' aterriza en nuestras salas tras pasar por el Festival de Málaga, y lo hace con una historia de enredos en la que Fabiola, una actriz que se casa con un compañero de trabajo de forma prematura, acabará descubriendo que su nuevo marido no es el tipo perfecto que ella creía. El tráiler habla por sí solo.

'Entre los dos' ('You´re Ugly Too')

Tras obtener varios premios y nominaciones en varios festivales europeos como el de Atenas o Berlín, recibiremos al fin, y con dos años de retraso, la ópera prima de Mark Noonan. El drama familiar 'Entre los dos', sigue la historia de Will, un hombre que acaba de recibir la libertad condicional para cuidar a su sobrina huérfana. Humor irlandés y Aidan Gillen —Meñique en 'Juego de Tronos'— para uno de los filmes más atractivos de la semana.

'Las películas de mi vida' ('Voyage à travers le cinéma français')

El título español para 'Las películas de mi vida' no hace justicia, ni de lejos, a la maravilla didáctica que promete este documental de Bertrand Tavernier. Este apasionante "viaje a través del cine francés" localizado entre las décadas de los 30 a los 70, con una duración de, ojo, más de tres horas, parece estar destinado a ser otra de las cintas de cabecera de todo cinéfilo que se precie.

'Las confesiones'

Los amantes de la intriga recibirán su dosis semanal desde Italia, con el thriller político 'Las confesiones', escrito y dirigido por Roberto Andò. Sociopolítica, crimen, muerte y religión, se dan la mano en este estilizado relato con la crisis económica como trasfondo.

'El rey de los belgas'

La cuarta película del dúo de cineastas Peter Brosens y Jessica Woodworth, participante en la pasada edición del Festival Internacional de Valladolid —Seminci— sitúa al, como indica el título, Rey Belga en un periplo a través de los Balcanes tras una complicada situación diplomática. Todo esto bajo una clave de comedia, y con un tratamiento metalingüístico a medio camino entre el lenguaje propio de la ficción y el mockumentary. Una propuesta, cuanto menos, interesante.

Nagasaki: Recuerdos de mi hijo

El nuevo trabajo del cineasta japonés Yôji Yamada, discípulo del eterno Ozu, y conocido en tierras japonesas, entre muchas otras obras, gracias a su trabajo en la longeva serie de filmes de "Tora San" —'Otoko wa tsurai yo'—, llega a las pantallas españolas con un retraso de dos años. 'Nagasaki: Recuerdos de mi hijo', unifica el género del drama familiar con las historias de fantasmas a través de Nobuko, una comadrona de Nagasaki a la que se aparece el espíritu de su hijo, fallecido a causa de la bomba atómica tres años atrás.

Top 10: lo más visto en cines

Como podéis ver, 'Déjame salir' ha entrado en el Top 10 con una fuerza arrolladora —y con razón—, superando el millón de Euros en su primera semana, y desbancando a 'Alien: Covenant' a un meritorio segundo puesto pese al tremendo bajón de más del 60% que ha sufrido.

La otra novedad, 'El Caso Sloane', pese a contar con un nombre como el de Jessica Chastain, ha debutado en en un modesto quinto puesto, tal vez generado por el —enésimo— retraso con el que ha llegado a nuestros cines. Un mal endémico que, le pese a quien le pese, parece lejano de solucionarse.