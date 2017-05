Exprime la Fiesta del Cine: las recomendaciones de los editores de Blogdecine y VayaTele

Actualmente se celebra la 12ª edición de la Fiesta del Cine y, como en los últimos años, creo que puede resultar útil una lista de recomendaciones, de películas en cartelera que no te puedes perder, para sacar el máximo partido a la acreditación y a ese irresistible precio de 2,9€ la entrada.

Con esta promoción en marcha cabe pensar que no hay motivos para no ir al cine pero mi compañero Víctor planteaba ayer un punto de vista muy válido: la masificación de la salas provoca situaciones que pueden convertir la experiencia en una pesadilla, aconsejando quedarse en casa hasta que pase la "Fiesta del Cine". Pero si esto no te supone un gran problema, sigue leyendo.

Para mí, el gran problema de esta promoción es la oferta de los cines. Si vives en Madrid o Barcelona, quizá sea fácil encontrar un buen número de películas para aprovechar la "Fiesta" pero en la mayoría de ciudades y pueblos la elección es más complicada. La cartelera está cargada de propuestas familiares y títulos sin demasiado interés que las distribuidoras nos cuelan ahora con la esperanza de que, por un precio reducido, no seamos tan selectivos.

Y si te pasa como a mí, que necesito la versión original, el asunto se complica mucho más. Hay pocas salas y pocas sesiones para espectadores "sibaritas" como nosotros, a pesar de que los defensores del doblaje no se cansan de repetir que "deben existir ambas opciones para que cada uno elija la que quiera". Quizá en el futuro. En todo caso, hay buenas opciones para disfrutar del cine y exprimir tu acreditación, como queda claro por las listas de recomendaciones que tienes a continuación.

Para la ocasión, y por hacer algo diferente, he pedido ayuda a los compañeros de VayaTele, que también se han apuntado a dejar los estrenos que consideran imprescindibles.

Juan Luis Caviaro recomienda...

'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' ('Guadians of the Galaxy Vol. 2')

'El otro lado de la esperanza' ('Toivon tuolla puolen')

'Z, la ciudad perdida' ('The Lost City of Z')

'La alta sociedad' ('Ma Loute')

'Your Name' ('Kimi no na wa')

'Lady Macbeth'

'Logan'

Alberto Abuín recomienda...

'Los demonios' ('Les Démons')

'Lo tuyo y tú' ('Dangsinjasingwa dangsinui geot')

'Your Name'

'Bella durmiente' ('Belle Dormant')

'Guardianes de la Galaxia, Vol. 2'

Adriana Izquierdo recomienda...

'Lady Macbeth' - Por su claustrofobia emocional y la particular relación que se establece entre el espectador y la protagonista.

'Life (Vida)' - Angustiosa, compensa su esquema clásico con la ejecución de sus buenas ideas.

'Los demonios' - Por su cámara depredadora y por cómo maneja la violencia fuera de campo. Es exigente pero hipnótica.

'Your Name' - Aunque no tiene un desarrollo argumental a la altura de su poderío visual, es un anime tierno y divertido sobre los lazos y la memoria histórica.

'Lo tuyo y tú' - Porque es capaz de reflexionar sobre la aceptación de uno mismo con conversaciones divertidas entre alcohólicos.

'Guardianes de la Galaxia 2' - James Gunn vuelve a demostrar lo bien que se desenvuelve entre la acción y la comedia con corazoncito.

Mikel Zorrilla recomienda...

'Your Name'

'John Wick: Pacto de sangre'

'Guardianes de la Galaxia Vol 2'

'Logan'

David Pastrana recomienda...

'Life (Vida)'

'Guardianes de la Galaxia 2'

'Fast and Furious 8'

Lucía Ros recomienda...

'Lo tuyo y tú'

'La mano invisible'

'La profesora' ('Učiteľka')

'La alta sociedad'

'Guardianes de la Galaxia vol. 2'

Sara Martínez recomienda...

'La alta sociedad'

'Lo tuyo y tú'

'I Am Not Your Negro'

'El otro lado de la esperanza'

Jorge Loser recomienda...

‘Z, la ciudad perdida'

'John Wick: Pacto de sangre’

‘Guardianes de la Galaxia 2’

Víctor López recomienda...

‘John Wick: Pacto de sangre’ - Una catedral del cine de acción.

‘Guardianes de la Galaxia 2’ - El mejor regalo del Universo Cinematográfico de Marvel.

‘Life (Vida)’ - Una estimable exploitation de la ‘Alien’ de Ridley Scott.

John Tones recomienda...