'Fast and Furious 8', la película

'Fast and Furious 7' es a día de hoy la sexta película más taquillera de todos los tiempos al haber recaudado la friolera de 1516 millones de dólares, una auténtica salvajada en la que sin duda algo influyó el inesperado fallecimiento de Paul Walker. De hecho, la anterior entrega era la más exitosa hasta entonces con 788 millones ingresados, prácticamente la mitad de lo logrado por la cinta dirigida por James Wan.

La franquicia se enfrenta ahora al reto de intentar superarse a sí misma con la ambiciosa 'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious'), en la que se han sumado actrices de la talla de Charlize Theron y Helen Mirren. Sin embargo, lo que importa es ver si el brusco giro del personaje interpretado por Vin Diesel y el loco espectáculo que prometen sus tráilers serán suficiente aliciente para compensar la obligada ausencia de Walker. Lo descubriremos a partir del 13 de abril.

El argumento

Con Dom y Letty de luna de miel, Brian y Mia fuera del juego y el resto de la pandilla exonerada de todo cargo, el equipo está instalado en una vida aparentemente normal. Pero cuando una misteriosa mujer seduce a Dom para regresar nuevamente al mundo del crimen, se ve incapaz de rechazar la oportunidad, traicionando así a todo el mundo cercano a él. A partir de ese momento todos se enfrentarán a pruebas como nunca antes habían tenido.

Desde las costas de Cuba y las calles de Nueva York hasta las llanuras del mar de Barents en el océano Ártico, nuestra fuerza de élite recorrerá el globo para impedir que un anarquista desencadene el caos en el mundo... y por supuesto para traer de vuelta a casa al hombre que les hizo una familia.

F. Gary Gray, el director

Nacido el 17 de julio de 1969 en Nueva York, Gray comenzó su carrera como realizador en el mundo el videoclip, rodando piezas para artistas como Ice Cube, Cypress Hill, Dr. Dre o TLC antes de debutar en la gran pantalla con 'Todo en un viernes' ('Friday'), un inesperado éxito de taquilla -sus ingresos multiplicaron por ocho su coste- que hizo que apenas tardase un año en hacer la segunda, titulada 'Hasta el final' ('Set it Off') y que también funcionó bien entre el público.

Eso hizo que Hollywood confiasen en él y le dieran 50 millones de dólares para sacar adelante 'Negociador' ('The Negotiator'), un reivindicable thriller encabezado por Samuel L. Jackson y Kevin Spacey que, por desgracia, fracasó en taquilla. Tras ello se tomó un pequeño descanso de cinco años en el que volvió a realizar varios videoclips y el episodio piloto de 'Ryan Caulfield: Year One', una serie de televisión de corta vida.

En parte tardamos tanto en ver una nueva película suya porque el estreno de 'Diablo' ('A Man Apart') se retrasó en varias ocasiones, llegando finalmente a las salas apenas unos meses antes de su notable remake de 'The Italian Job'. El buen recibimiento de esta última le impulso a encargarse de 'Be Cool', la discreta secuela de 'Cómo conquistar Hollywood' ('Get Shorty'), volviendo a alejarse durante cuatro años de la gran pantalla.

Su regreso se produjo en 2009 con 'Un ciudadano ejemplar' ('Law Abiding Citizen'), que no fracasó, pero tampoco terminó de lograr el éxito esperado, por lo que hasta 2015 no estrenó su siguiente largometraje: 'Straight Outta Compton', una adaptación de una historia real que él conocía muy bien y que literalmente lo petó en la taquilla de Estados Unidos al recaudar solamente allí más de 161 millones de dolares cuando había supuesto un desembolso de apenas 28.

Vin Diesel, Charlize Theron y el resto del reparto

Vin Diesel es la gran estrella de la saga, posición compartida en su momento con Paul Walker, pero su triste fallecimiento le ha dejado solo en la cumbre. Y pensar que en su momento abandonó la franquicia tras la primera entrega y solamente el discreto funcionamiento de su carrera alejado de la misma -su gran apuesta por 'Las crónicas de Riddick' ('The Chronicles of Riddick') le salió rana y tampoco logró el suficiente crédito artístico con la estimable 'Declaradme culpable' ('Find Me Guilty')- le hizo volver

Por su parte, Charlize Theron ha sido el gran fichaje de esta octava entrega, más que probablemente motivado por su extraordinaria Furiosa de 'Mad Max: Furia en la carretera' ('Mad: Fury Road'). Además, ya había coincidido con Gray en 'The Italian Job', un detalle que quizá tuvo en cuenta andes de dar el sí. También la hemos visto en otros blockbusters como 'Hancock', 'Prometheus' o 'Blancanieves y la leyenda del cazador' ('Snow White and the Huntsman').

Entre los regresos sobresale el dúo que los avances han dado a entender que formarán los personajes de Dwayne Johnson y Jason Statham, quienes ya protagonizaron una excelente pelea en la séptima parte, la primera en la que participó el protagonista de la saga 'Transporter'. En el caso de Johnson hay que remontarse hasta la quinta entrega, la que realmente impulsó la saga a otro nivel. Antes fue luchador de 'Pressing Catch' y ha aparecido en títulos como 'Hércules' o 'San Andrés' ('San Andreas').

En 'Fast and Furious 8' también reaparecen los personajes interpretados con anterioridad por Kurt Russell, que en breve también estrenará la esperadísima 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' ('Guardians of the Galaxy Vol. 2'), Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, seguramente más conocida por dar vida a Missandei en la televisiva 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones'), y la española Elsa Pataky.

Tampoco faltan otras novedades más allá de Theron, siendo sin duda la más llamativa la presencia de la veterana Helen Mirren, quien con anterioridad a su fichaje había hecho unas declaraciones señalando que aparecer en la saga era una de sus mayores ambiciones. No me imagino a muchos ganadores del Oscar -en su caso por 'The Queen' haciendo algo así. También conviene destacar la llegada a la saga de Scott Eastwood, el hijo del mítico director de 'Million Dollar Baby'.

