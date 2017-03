'Ghost in the Shell - El alma de la máquina', la película

Este próximo 31 de marzo llega a los cines 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina', la adaptación del popular manga de Masamune Shirow que empezó a publicarse en 1989. Apenas seis años después, Mamoru Oshii realizó un emblemático anime y desde entonces la saga no ha dejado de crecer con más películas y series de televisión -pinchando aquí encontraréis una útil guía para saber el orden que tenéis que seguir para verla en orden cronológico-.

En Hollywood llevaban desde 2008 intentando sacar adelante una versión en imagen real que no terminó de coger forma hasta 2014, que fue cuando Dreamworks fichó a Rupert Sanders para dirigirla y también a Scarlett Johansson, lo cual suscitó cierta polémica por el hecho de no ser una actriz asiática. Sin embargo, más debería preocuparnos que todas las críticas están embargadas hasta el próximo miércoles, ¿una posible pista de que estamos ante un desastre de película?

El argumento

Cuenta la historia de Major, un híbrido cyborg-humano femenino único en su especie, de operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.

Rupert Sanders, el director

Son varios los directores que han dado el salto al cine tras una larga carrera en la publicidad y/o en la realización de videoclips. David Fincher, Michael Bay, Gore Verbinski o McG son algunos de ellos, y a ese grupo también pertenece Rupert Sanders, el hombre al que Universal confió 170 millones de dólares para llevar a buen puerto la ambiciosa 'Blancanieves y la leyenda del cazador' ('Snow White and he Huntsman').

La cinta protagonizada por Kristen Stewart fue un éxito y Universal pronto empezó a trabajar en una secuela con la intención de que Sanders se ocupase de ella. No obstante, el escándalo que hubo cuando se descubrió que mantuvo un idilio con la protagonista de La Saga Crepúsculo seguramente fue decisivo para que él fuera sacrificado, lo cual también acabó provocando que su mujer, la modelo Liberty Ross, se divorciase de él.

Luego la propia actriz tampoco quiso participar y el proyecto se reconvirtió en un spin-off titulado 'Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo' ('The Huntsman: Winter's War'). Por su parte, Sanders se dejó querer para proyectos como 'The Kill List', una versión espacial de 'Bonnie & Clyde' o '90 Church', pero acabó dejando todos de lado cuando llegó a un acuerdo con Dreamworks para ocuparse de 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina'.

Desde entonces supervisó el trabajo de preproducción, periodo en el que Paramount se sumó al proyecto como co-productora, de la película hasta que el rodaje arrancó a principios de 2016. Por ahora se desconoce si Sanders recuperará algunos de sus proyectos previos de cara a su próximo trabajo tras las cámaras o si se ocupará de alguna cinta a la que aún no ha estado asociado.

Scarlett Johansson y el resto del reparto

Scarlett Johansson apenas cuenta con 32 años y ya tiene una carrera a sus espaldas que sería la envidia de muchas actrices. Su debut se produjo en 1994 con un pequeño papel en 'Un muchacho llamado Norte' ('North') y siguió trabajando con regularidad en títulos como 'Causa justa' ('Just Cause'), 'El hombre que susurraba a los caballos' ('The Horse Whisperer') o 'Ghost World' hasta que en el 2003 llegó su primera gran oportunidad con 'Lost in Translation'.

Apenas dos años después se puso a las órdenes de Michael Bay en 'La isla' ('The Island') y de Woody Allen en 'Match Point', volviendo a coincidir con él apenas un año después con 'Scoop' y en 2008 con 'Vicky Cristina Barcelona'. También ha trabajado con directores de la talla de Christopher Nolan o Brain De Palma, pero su carrera no pasaba por su mejor momento cuando fue fichada por Marvel para dar vida a la Viuda Negra en 'Iron Man 2'.

Desde entonces ha alternado nuevas aventuras superheroicas con títulos como 'Hitchcock', 'Under the Skin', 'Don Jon', 'Lucy', su mayor éxito alejada de Marvel o '¡Ave, César!' ('Hail, Caesar!') -ya había trabajado anteriormente con los hermanos Coen en 'El hombre que nunca estuvo allí' ('The Man Who Wasn't There')-, sin olvidarnos tampoco de sus aportaciones vocales a 'Her', 'El libro de la selva' ('The Jungle Book') o '¡Canta!' ('Sing').

Takeshi Kitano, Juliette Binoche y Michael Pitt son los otros rostros conocidos de la cinta para el público. El primero, responsable de 'Zatoichi', no se dejaba ver en una cinta de Hollywood desde 'Johnny Mnemonic', mientras que a la veterana actriz francesa, ganadora de un Oscar por 'El paciente inglés' ('The English Patient'), ya participó hace tres años en 'Godzilla'. Por su parte, a Pitt le hemos visto en 'Soñadores' ('The Dreamers'), el remake de 'Funny Games' o la televisiva 'Boardwalk Empire'.

El reparto de 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina' se completa con Pilou Asbæk, quien ya había coincidido con Johansson en 'Lucy', Chin Han, visto en 'El caballero oscuro' ('The Dark Knight'), Yutaka Izumihara, especialista en las escenas de acción de títulos como 'Lobezno inmortal' ('The Wolverine') o 'Hasta el último hombre' ('Hacksaw Ridge'), Rila Fukushima, protagonista de 'Terra Formars', y una breve aparición de Michael Wincott -'Días extraños' ('Strange Days')-.

