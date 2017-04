'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', la película

'Logan' es a día de hoy la película de superhéroes a batir en 2017 gracias a las excelentes críticas cosechadas y a los más de 600 millones que ha recaudado la cinta de Fox. Son grandes datos, pero todo hace pensar que 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' va a superarlos holgadamente, pues ya la primera entrega ingresó más de 770, siendo aún hoy la aventura de introducción más taquillera de cualquiera de los superhéroes de Marvel.

Será el próximo viernes 28 de abril cuando esta secuela llegue a los cines españoles, adelantándose así en una semana a su estreno en Estados Unidos. Las primeras opiniones apuntan a pensar que encontraremos un magnífico entretenimiento quizá incluso superior al que nos dio 'Guardianes de la Galaxia', por lo que solamente nos queda sentarnos a esperar que ya esté en nuestro cine más cercano para ir a verla.

La sinopsis

Continúa las aventuras del equipo a medida que viajan cruzando los confines del cosmos. Los Guardianes tendrán que luchar para mantener su recién fundada familia unida a la vez que intentan desentrañar los misterios que rodean al verdadero padre de Peter Quill. Viejos enemigos se volverán aliados y queridos personajes de los cómics clásicos se convertirán en héroes a medida que el Universo Cinematográfico de Marvel prosigue su expansión.

James Gunn, el director

James Gunn fue en su momento una elección bastante sorprendente por parte de Marvel para ocuparse de la primera entrega, ya que hasta entonces carecía de toda experiencia manejando grandes presupuestos y también porque poco antes había realizado 'Super', una película de superhéroes protagonizada por Rainn Wilson y Ellen Page con muy poco que ver con lo que el gran público está acostumbrado a recibir de este tipo de títulos.

Con anterioridad a eso, Gunn había dado sus primeros de mano de la mítica productora Troma, siendo suyo el libreto de 'Tromeo y Julieta' ('Tromeo & Juliet'). Ya en el año 2000 tuvo su primera experiencia en el cine de superhéroes al escribir el guion de 'The Specials'. A partir de ahí comenzó a trabajar regularmente en títulos como 'Scooby Doo' -y su secuela- o la excelente 'Amanecer de los muertos' ('Dawn of the Dead').

Fue en 2006 cuando dio el salto tras las cámaras con 'Slither (La plaga)', una comedia de terror en la que demostró su amor por las producciones de ese tipo que tanto abundaron durante los años 80. Sin embargo, su ópera prima no logró el éxito esperado, por lo que su trabajo más destacado en varios años fue 'PG Porn', una curiosa webserie en la que parodiaba el cine pornográfico.

Ya en 2010 llegó 'Super', que tampoco fue muy bien recibida por el público, y tres años después se ocupó de uno de los segmentos de la horrible 'Movie 43'. Luego llegó 'Guardianes de la Galaxia' y su carrera cambió para siempre. Por cierto, en 2017 también se estrena 'The Belko Experiment', una prometedora cinta dirigida por Greg McLean -'Wolf Creek'- a partir de un guion de Gunn. Su siguiente trabajo tras las cámaras será la tercera entrega del título que ahora nos ocupa.

Chris Pratt y el resto del reparto

Chris Pratt es actualmente uno de los actores más solicitados de Hollywood gracias al éxito de 'Guardianes de la Galaxia' y 'Jurassic World', pero anteriormente era conocido principalmente por su trabajo en producciones televisivas como 'Everwood' o la estupenda 'Parks and Recreation'. También le habíamos visto en pequeños papeles en cintas como 'Wanted', 'Guerra de novias' ('Bride Wars') o 'Her', pero fue la película de Marvel la que catapultó su carrera.

Por su parte, Zoe Saldana tenía a sus espaldas ya varios títulos muy populares como 'Avatar' o el relanzamiento de 'Star Trek' de la mano de J.J. Abrams, habiendo participado también en títulos como 'Colombiana' o 'Los perdedores' ('The Losers'). En el caso de Dave Bautista era más conocido por su larga carrera como luchador de 'Pressing Catch', fichando poco después por 'Spectre' y 'Kickboxer: Venganza' ('Kickboxer: Vengeance'). En breve le veremos en la muy esperada 'Blade Runner 2049'.

Llama la atención que precisamente los actores más conocidos antes de la primera entrega limiten su participación a una interpretación vocal, casi intrascendente en el caso de Vin Diesel, que actualmente también tiene en cartelera la entretenida 'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious'), y bastante más importante en el caso de Bradley Cooper, quien no logró alzarse por el Oscar en ninguna de las ocasiones en las que fue aspirante: 'El francotirador' ('American Sniper'), 'La gran estafa americana' ('American Hustle') y 'El lado bueno de las cosas' ('Silver Linings Playbook').

También repiten Karen Gillan, joven actriz británica que saltó a la fama gracias a su paso por la televisiva 'Doctor Who', Michael Rooker, actor fetiche de James Gunn que ha participado en todos sus largometrajes, y Sean Gunn, cuyo apellido delata el parentesco con el director, de quien es hermano y colaborador habitual.

Entre los nuevos fichajes sobresale Kurt Russell, veterano y carismático actor que ha demostrado su talento en infinidad de ocasiones en cintas como '1997: Rescate en Nueva York' ('Escape from New York') -y su secuela-, 'La cosa' ('The Thing'), 'Golpe en la pequeña China' ('Big Trouble in Little China') o 'Los odiosos ocho' ('The Hateful Eight'). Se da la casualidad de que actualmente también lo tenemos en cines gracias a 'Fast and Furious 8'.

Tampoco conviene olvidar la llegada a la saga de Sylvester Stallone, últimamente muy de actualidad por el anuncio de que abandonaba la franquicia 'Los Mercenarios' ('The Expendables') por diferencias creativas con su productor, Elizabeth Debicki, la gran revelación de 'El gran Gatsby' ('El gran Gatsby') que también ha aparecido en títulos como 'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man from U.N.C.L.E.') o 'Everest', y la poco conocida Pom Klementieff para dar vida a Mantis, un personaje esencial en el universo Marvel.

La banda sonora

Tyler Bates es el encargado de componer la banda sonora original de la película, pero, al igual que en la primera entrega, la inclusión de canciones preexistentes juega un papel fundamental en la película. En el "Awesome Mix Vol. 2" encontraremos temas como 'The Chain' de Fleetwood Mac, 'Mr. Blue Sky' de Electric Light Orchestra o 'Father and Son' de Cat Stevens. Aquí podréis escucharlos todos.

Trailers

World Premiere

Clips

Escenas del rodaje

