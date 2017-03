'Kong: La Isla Calavera', la película

El próximo viernes 10 de marzo llega a los cines 'Kong: La Isla Calavera' ('Kong: Skull Island'), el relanzamiento de la saga en el que Warner ha invertido la friolera de 190 millones de dólares. Una apuesta muy ambiciosa, pero necesaria de cara a ofrecer al público un espectáculo de primer categoría que deje a la gente con ganas de ver su ya anunciado enfrentamiento contra Godzilla.

Pese a que el gigantesco simio y el resto de monstruosas criaturas serán el gran reclamo para muchos, tampoco conviene olvidar que será la primera vez que veamos a Brie Larson desde que ganase el Oscar por su brillante interpretación en 'La habitación' ('Room') y que para la ocasión está acompañada por Tom Hiddleston en el que podría ser su primer gran éxito alejado de Marvel.

El argumento

Un equipo de exploradores se aventura en el interior de la traicionera isla para encontrar al hermano del líder de la expedición y también un suero muy necesario para ellos. En el camino se toparán con todo tipo de criaturas extraordinarias, incluido el mítico King Kong.

Jordan Vogt-Roberts, el director

'Kong: La Isla Calavera' es el segundo largometraje de Jordan Vogt-Roberts, quien hasta ahora únicamente había realizado 'The Kings of Summer', una producción indie muy bien recibida durante el Festival de Sundance de 2013. Sospecho que de su funcionamiento en taquilla dependerá que finalmente confíen en él para llevar a la gran pantalla 'Metal Gear Solid', un proyecto en el que se rumoreó su posible presencia detrás de las cámaras.

Sin embargo, la carrera de Vogt-Roberts es mucho más extensa que todo eso, pues también rodó en 2010 el cortometraje 'Successful Alcoholics' protagonizado por T.J. Miller, Lizzy Caplan y Tony Hale, además de ocuparse de varios episodios de series como 'Death Valley' o 'You're the Worst', participando también en otras producciones televisivas como 'Funny or Die Presents...', 'Mash Up' o 'Nick Offerman: American Ham'.

Hace dos años también dirigió el piloto de 'Cocked' para Amazon, pero la compañía no decidió continuar adelante con la serie. Además, también fue el responsable de las web-series 'Memoirs of a Manchild' y 'Book Club'. Un hombre muy polifacético que parece que ahora ha encontrado un sitio de privilegio en Hollywood.

El reparto

La carrera de Tom Hiddleston cambió para siempre cuando Marvel le fichó para dar vida a Loki, ya que con anterioridad había centrado sus esfuerzos en la pequeña pantalla con títulos como 'Tacones armados' ('Suburban Shootout') o 'Wallander'. De hecho, sus trabajos en la gran pantalla han sido casi todos durante la actual década con título como 'War Horse', 'Solo los amantes sobreviven' ('Only Lovers Left Alive'), 'Hank Williams, una voz a la deriva' ('I Saw the Light'), 'High-Rise' o 'La cumbre escarlata' ('Crimson Peak').

El año pasado pudimos verle en 'El infiltrado' ('The Night Manager'), por la cual fue premiado con un Globo de Oro, y después de 'Kong: La Isla Calavera' estrenará la muy esperada 'Thor: Ragnarok'. A Brie Larson también la veremos más temprano que tarde en el universo Marvel dando vida a la Capitana Marvel, por lo que no es descartable que vuelva a coincidir con Hiddleston en un futuro cercano.

Larson también empezó a destacar en la pequeña pantalla gracias a su trabajo en 'Un padre en apuros' ('Raising Dad'), aunque fue años después cuando empezó a ser realmente conocida por el público gracias a su participación en 'United States of Tara', mientras que en la gran pantalla su carrera despegó gracias a su excelente interpretación en 'Las vidas de Grace' ('Short Term 12'). Luego la vimos en 'El jugador' ('The Gambler') y 'La habitación' ('Room').

Hay otros rostros en el reparto de 'Kong: La Isla Calavera' que el público reconocerá de inmediato: Samuel L. Jackson, uno de los actores más prolíficos de Hollywood -esperemos que aquí esté más inspirado que en 'xXx: Reactivated' o 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares' ('Miss Peregrine's Home for Peculiar Children'), John Goodman -una injusticia que no fuera nominado al Oscar por 'Calle Cloverfield 10' ('10 Cloverfield Lane')-, John C. Reilly, otro que trabaja tanto o más que Jackson, o Toby Kebbell.

También participan Corey Hawkins, el protagonista de la televisiva '24: Legacy', Jing Tian, visto hace poco en 'La gran muralla' ('The Great Wall'), John Ortiz -'Steve Jobs'-, Thomas Mann, protagonista de la cansina 'Project X', Terry Notary, Shea Whigham, conocido por su participación en 'Boardwalk Empire', y Jason Mitchell, que ya coincidió con Hawkins en la estimable 'Straight Outta Compton'.

Todos los vídeos de 'Kong: La Isla Calavera'

Trailers

Clips

Piezas documentales

Todos los carteles de la película