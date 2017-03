'La Bella y la Bestia', la película

Recuerdo como si fuera ayer ir a ver 'La Bella y la Bestia' ('Beauty and the Beast', Gary Trousdale y Kirk Wise, 1991) con mis padres y mis primos, que pasaría a convertirse en una de mis películas Disney favoritas. Y sé que no soy la única con recuerdos similares. Ahora, 26 años después más de uno volveremos a ese día con la adaptación de imagen real que ha producido Disney que se estrena el próximo 17 de marzo en nuestro país.

Hay mucha expectación con esta nueva 'La Bella y la Bestia', dirigida por Bill Condon y protagonizada por Emma Watson, y es que llevamos meses viendo avances -uno de sus tráilers se convirtió en el más visto de la historia- y descubriendo que, a priori, es una adaptación casi identica de la de Disney, ya que incluye las maravillosas canciones que Alan Menken compuso en 1991. A continuación, descubramos un poco más como será está nueva versión que, poco tiene que ver con la novela de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

Sinopsis

Adaptación directa del clásico de Disney de 1991, que a su vez adapta el famoso cuento de hadas francés escrito por Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve y Jeanne-Marie Leprince de Beaumont en el siglo XVIII, esta nueva versión del cuento, no pretende mostrarnos ni una versión más oscura, como ya intentó en 2014 Christophe Gans. Disney quiere mantener la magia del cuento que conquistó a varias generaciones a principios de los 90 y se mantiene fiel a su historia.

Bella (Emma Watson) es una joven brillante, hermosa, e independiente que es aprisionada por una Bestia (Dan Stevens) en su castillo a cambio de la libertad de su padre Maurice (Kevin Kline). A pesar de sus miedos, ella hace amistad con el personal encantado del castillo y aprende a ver más allá del horrible exterior de la Bestia para reconocer el corazón amable y el alma del verdadero Príncipe humano en el interior. Mientras tanto, un cazador llamado Gastón (Luke Evans) quiere tener a Bella para él y luego intenta cazar a la Bestia a cualquier costo.

El Director

Tras dirigir algunas películas para televisión, el neoyorquino Bill Condon debutaba como director de cine por todo lo alto, con la interesantísima 'Dioses y monstruos' ('Gods and Monsters', 1998), que protagonizaron Ian McKellen y Brendan Fraser y le valió el Oscar al Mejor Guión Adaptado.

Tras la fallida 'Kinsey' (2004), Condon filmaría 'Dreamgirls' (2006), adaptación del musical del mismo nombre y con el que introduciría a la poderosa Jennifer Hudson en el mundo del cine, con Óscar a la Mejor Actriz Secundaria incluído. Condon no era un desconocido del género musical, y es que en 2002 estuvo nominado al Óscar al Mejor Guión Adaptado por el libreto de 'Chicago' de Rob Marshall, película que se alzará con la estatuilla a la Mejor Película.

En 2011 y 2012, Bill Condon se encargaría de dirigir las dos partes de 'Amanecer' ('The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 and 2') , que significaban la última entrega de la saga 'Crepúsculo', aunque se quiso desquitar del drama intenso adolescente en 2013 con 'El quinto poder' ('The Fifth State'), sobre Wikileaks y su fundador, Julian Assange.

En los últimos años, y antes de embarcarse en la aventura de adaptar en imagen real uno de los grandes clásicos Disney, Bill Condon se atrevió con la interesantísima 'Mr. Holmes' (2015), donde Ian McKellen daba vida a un anciano Sherlock Holmes.

El reparto

La gran estrella de esta versión en imagen real de 'La Bella y la Bestia' es, sin duda, Emma Watson, cada día más alejada de su célebre Hermione Granger y atreviéndose con papeles que, además de suponer un reto para ella -es la primera vez que canta en una película-, debe enfrentarse a todo tipo de comentarios sobre su lucha feminista -es portavoz del movimiento 'HeforShe'-, que aparecen hagan lo que haga.

En 'La Bella y la Bestia', da vida a Bella, la joven que se intercambiará con su padre como prisionera de la Bestia. Ahora tiene 26 años, pero la primera vez que la vimos en la gran pantalla tenía 9 años, en 2001. Daba vida a Hermione Granger, la amiga inseparable de 'Harry Potter' a la que no se le resistía ningún conjuro, y a la que dio vida hasta el 2011, con 20 años y convertida en toda una estrella y en casi un icono con millones de fans en todo el mundo.

Su carrera en el cine, no impidió que se matriculara en la Universidad de Brown en Estados Unidos para cursar Literatura Inglesa, graduándose en 2014. Tras la aventura de Harry Potter, Watson consiguió un protagonista en 'The Bling Ring' de Sofia Coppola en 2012, a la que siguió 'Las ventajas de ser un marginado' ('The Perks of Being a Wallflower', Stephen Chbosky, 2012), 'Noé' ('Noah', Darren Aronofsky, 2012) o 'Regresión' ('Regression', Alejandro Aménabar, 2015).

Este año, la hemos visto junto a Daniel Brühl en 'Colonia' del alemán Florian Gallenberger y también esperamos verla en 'The Circle', un drama de ciencia ficción que dirige James Ponsoldt y donde comparte cartel con Bill Paxton, Tom Hanks y John Boyega.

Junto a Watson, un variopinto e interesante reparto compuesto por veteranos del cine británico, así como una generación más joven. Entre los veteranos, está el inigualable Ian McKellen que da vida y pone voz a Din Don, el reloj y mayordomo del príncipe antes de que la maldición llegara al castillo. El actor, repite por tercera vez con Bill Condon, y parece no tener en mente jubilarse: pone voz a la animada 'Animal Crackers' y de vez en cuando, sube a las tablas con su inseparable amigo Patrick Stewart con la obra teatral 'No Man's Land'.

Entre los veteranos también está Emma Thompson, en la piel de la Señora Potts, la entrañable tetera. A Thompson la vimos el otoño pasado en 'El bebé de Bridget Jones' ('Bridget Jones' Baby', Sharon Maguire, 2016), y ya ha rodado 'The Children Act' de Richard Eyre, basada en una novela de Ian McEwan y 'Yeh Din Ka Kissa', la nueva comedia de Noah Baumbach. Stanley Tucci, Kevin Kline y el siempre energético Ewan McGregor, también están en la película dando vida al Maestro Cadenza, al padre de Bella y a Lumière, respectivamente.

Entre los actores más jovenes, están Dan Stevens, que pone voz y rostro a la Bestia. Se trata de su primer gran papel en el cine de comer, aunque el británico adquirió cierta popularidad gracias a su participación en la serie 'Downtown Abbey'. En la actualidad, es el protagonista de la serie 'Legión' y tiene varias películas pendientes de estreno como 'Marshall' de Reginald Hudlin o 'The Man Who Invented Christmas' de Bharat Nalluri, donde da vida al mismísimo Charles Dickens.

Luke Evans, por su parte, da vida al prepotente Gastón. El actor, debutó en cine en 2010 con 'Sexo, drogas y rock'n roll' de Mat Whitecross y todavía no le ha llegado su gran oportunidad, aunque le hemos visto en numerosas películas como 'Furia de titanes' ('Clash of the Titans', Louis Leterrier, 2010), 'Los tres mosqueteros' ('The Three Musketeers', Paul W.S. Anderson, 2011), en la segunda y tercera entrega de 'El Hobbit' y más recientemente en 'High-Rise' (Ben Wheatley, 2015) y 'La chica del tren' ('The Girl on the Train', Tate Taylor, 2016).

El divertidísimo Josh Gad da vida a LeFou, el personaje polémico de la cinta. Y es que hace tan sólo unos días, Bill Condon revelaba que había variado un poco la subtrama de este personaje, amigo inseparable de Gastón, y le había convertido en homosexual, siendo el primer personaje abiertamente gay en una película de Disney.. Una revelación que ha provocado que Rusia intente por todos los medios prohibir la película en el país.

Con LeFou, Josh Gad continúa afianzando su carrera como uno de los mejores cómicos de su relación y sigue con la relación con Disney que comenzó en 2013 cuando puso la voz al entrañable Olaf en 'Frozen'. A Gad le veremos también en 'Marshall', junto a Dan Stevens y rueda 'Murder on the Orient Express' de Kenneth Branagh.

En el reparto están, además, Audra McDonald y su portentosa voz, Gugu Mbatha-Raw, Hattie Morahan, Adrian Schiller y Chris Andrew Mellon.

La Banda Sonora

