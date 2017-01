'La ciudad de las estrellas - La La Land', la película

Este pasado viernes fue el turno de 'Silencio' ('Silence'), la ambiciosa y notable película de Martin Scorsese, y el próximo 13 de enero será el de 'La ciudad de las estrellas - La La Land', el musical romántico al que todos están señalando como gran favorito de cara a los próximos Oscar. Justo el mismo día de su estreno en España se cierran las votaciones de cara a las nominaciones, las cuales se anunciarán el día 24 de este mes.

'La ciudad de las estrellas - La La Land' es también el nuevo trabajo de Damien Chazelle tras la excelente 'Whiplash', por lo que solamente con eso ya habría muchas ganas de verla. Además, la cinta protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone ha cosechado un recibimiento crítico prácticamente igual de bueno y en taquilla está funcionando bastante mejor. La gran duda ahora es... ¿estará a la altura de tan altas expectativas?

El argumento

Mia, una solitaria aspirante a actriz y Sebastian, un carismático aspirante a pianista de jazz, se enamoran en la ciudad de Los Angeles, una ciudad que les ha dado el amor, pero que también puede arrebatárselo. En una competición constante por buscar un hueco en el mundo del espectáculo, Mia y Sebastian descubren que el equilibrio entre el amor y el arte puede ser el mayor obstáculo de todos.

Damien Chazelle, el director

Damien Chazelle cumplirá 32 años el próximo 19 de enero y ‘La ciudad de las estrellas (La La Land)’ es ya su tercer largometraje. De hecho, debutó en la dirección cuando apenas 23 años de edad con la poco conocida ‘Guy and Madeline on a Park Bench’. Tras ella estuvo un tiempo ganándose la vida por su faceta de guionista –suyos son los libretos de todos sus largometrajes-, participando en ‘El último exorcismo 2’ (‘The Last Exorcism Part II’) y ‘Grand Piano’.

Sin embargo, Chazelle no renunció a crear sus propios guiones con la idea de dirigirlos. De hecho, con ‘Whiplash’ consiguió multitud de alabanzas, pero ninguna productora terminaba de decidirse a financiarlo. Por ello, realizó un cortometraje con la idea de mostrar su potencial, siendo premiado en el Festival de Sundance como último paso para convertirse en película con Miles Teller y J.K. Simmons en los personajes principales.

Poco tardó en convertirse en un gran éxito económico –apenas costó 3,3 millones de dólares y recaudó casi 49-, logrando además un gran recibimiento por parte de la crítica que acabó traduciéndose en que se llevó para casa 3 de los 5 Oscars a los que estuvo nominada. A nadie debería sorprenderle que logre sueprar esa cifra con ‘La ciudad de las estrellas (La La Land)’, eso sí.

Emma Stone, Ryan Gosling y el resto del reparto

Emma Stone apenas contaba con 17 años de edad cuando consiguió su primera oportunidad en un episodio de 'Médium' en 2005, participando luego en otras producciones televisivas como 'Malcolm', 'Lucky Louie' o 'Drive'. Fue en 2007 cuando debutó en la gran pantalla con un papel secundario en 'Supersalidos' ('Easy A') ('Superbad') y apenas dos años después cuando su nombre empezó a ganar mayor presencia en Hollywood gracias al éxito de 'Bienvenidos a Zombieland'.

Ya en 2010 se apuntó un gran éxito con 'Rumores y mentiras' y su carrera ha sido meteórica desde entonces, apareciendo en títulos como 'The Amazing Spider-Man' y 'Birdman', además de prestar su voz a la protagonista de 'Los Croods'. Además, también pudimos verla junto a Ryan Gosling tanto en la estupenda 'Crazy, Stupid, Love' como en la discreta 'Gangster Squad'.

Por su parte, Gosling también comenzó muy joven en la televisión con apariciones episódicas en títulos como 'El club de medianoche' o 'Pesadillas', logrando el papel protagonista de 'El joven Hércules' cuando apenas contaba con 18 años de edad. En el cine debutó dos años antes de eso con un pequeño papel en 'Frankenstein y yo' ('Frankenstein and Me'), no volviendo a aparecer en la gran pantalla hasta el 2000 con 'Titanes. Hicieron historia' ('Remember the Titans').

Ya en el 2002 consiguió un jugoso papel en la aceptable 'Asesinato... 1-2-3' ('Murder by Numbers') y en 2004 dio un gran paso adelante con 'El diario de Noa' ('The Notebook') que revalidó con 'Half Nelson', nominación al Oscar incluida, y 'Lars y la chica de verdad' ('Lars and the Real Girl'). Tras tres años sabáticos, regresó con 'Blue Valentine' y desde entonces hemos podido verle en cintas como 'Drive', 'Cruce de caminos' ('The Place Beyond the Pines') o 'Dos buenos tipos' ('The Nice Guys').

El reparto de 'La ciudad de las estrellas - La La Land' se completa con J. K. Simmons, ganador de un muy merecido trabajo por su anterior colaboración con Chazelle en 'Whiplash', Rosemarie DeWitt, vista hace un par de años en el insípido remake de 'Poltergeist', Tom Everett Scott, uno de los protagonistas de 'The Wonders' ('That Thing You Do!'), y el cantante John Legend.

