'Logan', la película

Los Oscars centran casi toda nuestra atención pero hay más películas aparte de las que conquistan (o intentan conquistar) a la Academia de Hollywood. Se acerca el esperadísimo estreno de 'Logan', y si bien podría decirse que es OTRA película de superhéroes, lo cierto es que se trata de una de esas raras propuestas que trascienden los límites del subgénero para ofrecer algo especial. Prueba de ello es el aplauso de la crítica en la Berlinale, donde se celebró la premiere mundial.

'Logan' es una de las pocas adaptaciones de cómics realizadas para espectadores mayores de 18 años y es la última película donde veremos a Hugh Jackman en la piel de Lobezno (Wolverine), su personaje más popular. Culmina así una etapa de 17 años y 7 películas; 9 si contamos sus cameos en 'X-Men: Primera generación' ('X-Men: Fist Class', 2011) y 'X-Men: Apocalipsis' ('X-Men: Apocalypse', 2016).

La historia de 'Logan'

En un futuro cercano, un cansado Logan cuida del Profesor X en un escondite situado en la frontera de México. Los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado terminan súbitamente con la aparición de una joven mutante perseguida por fuerzas oscuras...

Basado en los cómics de Marvel, el guion de 'Logan' lo han escrito Scott Frank, Michael Green y James Mangold, a partir de una historia creada por este último.

El reparto

A estas alturas, Hugh Jackman no necesita presentación. Su interpretación de Logan en la exitosa primera entrega de la saga 'X-Men' (2000) le catapultó a la fama y luego supo manejar su carrera con papeles que le consolidaron como la estrella de Hollywood que es hoy. Es carismático, un sex symbol y su talento como actor está fuera de toda duda.

El australiano de 48 años fue nominado al Oscar como mejor actor protagonista por 'Los miserables' ('Les Misérables', 2012). Al margen de ese título y su trabajo como el mutante de las garras de adamantium, entre sus mejores interpretaciones cabe señalar 'El truco final: El prestigio' ('The Prestige', 2006), 'La fuente de la vida' ('The Fountain', 2006) y 'Prisioneros' ('Prisoners', 2013).

Del resto del reparto hay que destacar los nombres de Patrick Stewart —la otra estrella de la saga X-Men que repite en esta entrega, pudimos hablar con él durante su visita a España—, Boyd Holbrook —conocido por la serie 'Narcos', ahora rueda 'The Predator'—, Richard E. Grant —actualmente en cartelera con un papel secundario en 'Jackie'—, Elizabeth Rodriguez —'Corrupción en Miami' ('Miami Vice', 2006), 'La entrega' ('The Drop', 2014)— y Stephen Merchant —amigo y colaborador habitual de Ricky Gervais, participó en series como la original 'The Office' o 'Extras'—.

Y debutando en la gran pantalla encontramos a la adolescente Dafne Keen, cuya experiencia profesional se limitaba a un papel en la serie española 'Refugiados'. Es hija de los actores Will Keen y María Fernández Ache.

El director

Nacido en Nueva York hace 53 años, James Mangold ha encontrado en Logan la inspiración que necesitaba tras el fracaso de 'Noche y día' ('Knight and Day', 2010). Dirigió 'Lobezno inmortal' ('The Wolverine', 2013), y es el principal responsable de que 'Logan' sea una propuesta tan inusual dentro del cine de superhéroes: un western para adultos, algo que cautivó a Jackman, quien aceptó una rebaja de su salario para que 20th Century Fox aprobase el proyecto.

Mangold comenzó su carrera con 'Heavy' (1995), un drama romántico premiado en los festivales de Sundance y Gijón. Siguió con 'Cop Land' (1997), dando la oportunidad a Sylvester Stallone de probar su talento interpretativo, 'Inocencia interrumpida' ('Girl, Interrupted', 1999), con la que Angelina Jolie ganó un discutido Oscar, y 'Kate & Leopold' (2001), su primera colaboración con Jackman en una comedia romántica con toques fantásticos.

Antes de centrar sus esfuerzos creativos en el personaje de Logan, Mangold filmó otras tres películas que demuestran su interés en un amplio abanico de temas y géneros: 'Identidad' ('Identity', 2003), 'En la cuerda floja' ('Walk the Line', 2005) y 'El tren de las 3:10' ('3:10 to Yuma', 2007).

