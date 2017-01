'Manchester frente al mar', la película

Desde que 'Manchester frente al mar' ('Manchester by the Sea', Kenneth Lonergan, 2016) se presentara en el Festival de Cine de Sundance 2016 hace exactamente un año, todo el mundo supo que se convertiría en una de las grandes contendientes de la temporada de premios. Y así fue. La cinta es, a día de hoy, una de las tres grandes favoritas de los Premios Oscar, con 6 nominaciones, incluyendo la de Mejor Película, Director, Actor Protagonista y Actriz Secundaria, entre otros.

Pero sin duda, lo que más llama la atención de este drama intenso que se estrena el 3 de febrero, y que destila cierta originalidad, es el poderoso trabajo de Casey Affleck, su protagonista, que ya le ha valido varios premios como el de Mejor Actor en Gijón -donde vimos la película-, el Globo de Oro y otros tantos, al que pronto podría sumársele el Oscar, ya que es casi, casi, el favorito indiscutible de esta edición.

¿De qué va?

'Manchester frente al mar' nos cuenta la historia de los Chandler, una familia de clase obrera de Massachusetts. Tras el repentino fallecimiento de Joe, el hermano mayo de Lee, éste se convierte en el tutor legar de su sobrino. Regresar a su ciudad natal y estar al cargo de un adolescente, hará que Lee se vea obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa Randi y de la comunidad en la que nació y creció.

El director

Nacido en el Bronx en 1962, Kenneth Lonergan debutó en los 90 como dramaturgo de Broadway, firmando los libretos de obras de teatro como 'This is Your Youth' en 1996 o 'Waverly Gallery' en 1999, por la que estuvo nominado al Pulitzer. No sería hasta el año 2000 hasta cuando debutara en el cine con 'Puedes contar conmigo' ('You Can Count on Me').

Protagonizada Laura Linney y Mark Ruffalo, esta ópera prima, le valió, además del premio a la Mejor Película y al Mejor Guión en el Festival de Sundance de ese año, una nominacion al Oscar al Mejor Guión Original -firmado por Lonergan- y a la Mejor Actriz para Laura Linney.

Foto de Vanity Fair

En el 2005 llegaría su segunda película, 'Margaret', un drama protagonizado por Anna Paquin, Mark Ruffalo, Matthew Broderick y Jean Reno. Sin embargo, por motivos legales y complicaciones durante el proceso de montaje de la película, no llegó a estrenarse hasta el 2011, dificultando mucho su visibilidad. El problema residió en que Lonergan se negaba a que la película se estrenara hasta que diera con el montaje adecuado, lo que causó que tuviera varias demandas por parte de la distribuidora, Fox Searchlight Pictures.

Por fin, en 2016, Kenneth Lonergan estrenaba en el Festival de Cine de Sundance, 'Manchester frente al mar', producida, entre otros, por Matt Damon, donde tuvo muy buena acogida y donde Amazon Studios la compró para distribuir en Estados Unidos. Con este tercer largometraje, parece que Lonergan ha tenido suerte y ya lleva recaudados casi 40 millones de dólares en todo el mundo -aún no se ha estrenado en muchos territorios todavía-, tras haber costado tan sólo 8.5 millones de dólares.

El reparto

Aunque muchos ya le habíamos echado el ojo gracias a su trabajo en 'En un lugar sin ley' ('Ain't Them Bodies Saints', David Lowery, 2013) o 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford' ('The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford', Andrew Dominik, 2007), Casey Affleck ha necesitado más de 30 películas en su filmografía para que nos diéramos cuenta de que el pequeño de los Affleck es todo un diamante en bruto.

Aunque debutó a finales de los 80 y tuvo pequeños papeles en películas como 'Todo por un sueño' ('To Die For', Gus Van Sant, 1995), 'El indomable Will Hunting' ('Good Will Hunting', Gus Van Sant, 1997) -película que le dio la fama a su hermano Ben-, no fue hasta el 2007 cuando Hollywood empezó a llamarle por su nombre, en lugar del de "el hermano de Ben Affleck", gracias a su papel en 'El asesinato de Jesse James', por la que estuvo nominado al Oscar al Mejor Actor Secundario.

A esta le siguieron otra tanda de títulos, algunos de corte indie como la cinta de Lowery o el comentado falso documental que él mismo dirigió sobre la transición de Joaquin Phoenix de actor a rapero, 'I'm Still Here' o 'Adiós, pequeña, adiós' ('Gone Baby Gone', Ben Affleck, 2007) y otros de gran presupuesto como 'Interstellar' (Christopher Nolan, 2014) o 'La hora decisiva' ('The Finest Hours', 2016). Con 'Manchester frente al mar' puede ganar su primer Oscar.

Mucho ha llovido desde que Michelle Williams saltara a la fama y se convirtiera en un ídolo adolescente por su personaje de Jen en la serie 'Dawson Crece', que protagonizó desde 1998 hasta el 2003. Desde entonces, Williams se ha convertido en una de las mejores actrices de su generación, habiendo dado vida a grandes personajes, conseguido tres nominaciones al Oscar y superado la muerte de su ex-pareja y padre de su hija, el también actor Heath Ledger.

Aunque protagonizó y participó en varias películas durante su etapa en 'Dawson Crece', como 'Halloween H20: 20 años después' ('Halloween H20: 20 Years Later', Steve Miner, 1998) que fue todo un éxito de taquilla, y participar en varios títulos indie de considerable renombre como 'Vías Cruzadas' ('The Station Agent', Tom McCarthy, 2003), su gran oportunidad no llegaría hasta el 2005, cuando dio vida a Alma, la mujer del personaje de Ledger en 'Brokeback Mountain' (Ang Lee, 2005), que le valdría su primera nominación al Oscar.

Desde entonces no ha dejado de trabajar y nos ha regalado increíbles trabajos en películas como 'Blue Valentine' (Derek Cianfrance, 2010), 'Take This Waltz' (Sarah Polley, 2011) o 'Mi semana con Marilyn' ('My Week With Marilyn', Simon Curtis, 2011), que le valió su segunda nominación al Oscar. Con 'Manchester frente al Mar' consigue la tercera y pronto la veremos en otros títulos como 'Certain Women' de Kelly Reichtard, el biopic de Janis Joplin que dirige Sean Dunkin o 'Wonderstruck', el nuevo trabajo de Todd Haynes.

El jovencísimo Lucas Hedges da vida al sobrino del personaje de Casey Affleck, con el que desprende cierta química y pulso y esta es, precisamente, una de las razones por las que Hedges ha conseguido su primera nominación al Oscar como Actor Secundario con tan sólo 20 años. Hijo del directro Peter Hedges, Lucas debutó a lo grande: en 'Moonrise Kingdom' de Wes Anderson en el 2012.

Al año siguiente, protagonizaría 'The Zero Theorem' de Terry Gilliam y participaría en títulos como 'Labor Day' de Jason Reitman y al año siguiente, tuvo un breve cameo en 'El Gran Hotel Budapest' ('The Grand Hotel Budapest', Wes Anderson, 2014) y recibió muy buenas críticas por 'Matar al mensajero' ('Kill the Messenger', Michael Cuesta, 2014). Con 'Manchester frente al mar', consigue su lanzamiento definitivo y ya tiene varios proyectos en marcha, como 'Lady Bird', el debut en la dirección de la también actriz Greta Gerwig.

El reparto de 'Manchester frente al mar', lo completan el gran Kyle Chandler -reivindicamos mucho a este actor-, al que vimos recientemente en 'Carol' de Todd Haynes y que, con un poco de suerte, veremos este año en 'Sidney Hall' de Shawn Christensen, junto a Elle Fanning. Mientras tanto, podemos disfrutar de él en la serie de Netflix 'Bloodlines'. Junto a todos ellos, también está Gretechen Mol.

Todos los vídeos de 'Manchester frente al mar'

Tráiler en castellano:

Trailer en versión original:

Clip 'Not Moving' de 'Manchester frente al mar':

Clip 'Hey' de 'Manchester frente al mar':

'Manchester by the Sea' making-of featurette:

Casey Affleck para el especial nominados Oscar de 'Entertainment':

Michelle Williams para el especial nominados Oscar de 'Entertainment':