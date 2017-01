'Múltiple', la película

Hubo un tiempo en el que el hecho de que M. Night Shyamalan estrenase una nueva película era un enorme acontecimiento para casi cualquier tipo de espectador. Por desgracia, hace tiempo que dejó de ser así y el pobre recibimiento de 'Airbender, el último guerrero' y, sobre todo, 'After Earth' no hacía pensar que eso fuera a alterarse. Sin embargo, algo cambió gracias a 'La visita' ('The Visit') y parece que el propio realizador es consciente de ello.

Tras un gran éxito como el de su anterior trabajo tras las cámaras, otros hubiesen intentando volver a las grandes producciones, pero Shyamalan ha preferido volver a apostar por un terrorífico thriller con un presupuesto contenido -apenas 5 millones de dólares-. ¿Será que ha encontrado a su cómplice ideal en el productor Jason Blum? Motivos para ser optimistas hay, aunque no será hasta el próximo viernes 27 de enero cuando salgamos de dudas respecto a 'Múltiple' ('Split').

El argumento

Hace tiempo que las divisiones mentales de personas que sufren el trastorno de identidad disociativa fascinan a la ciencia, sin que esta pueda darnos respuestas, pero se cree que algunos casos llegan a manifestar atributos físicos únicos correspondientes a cada personalidad. En otras palabras, hay un prisma cognitivo y fisiológico para cada una de las personalidades dentro de un mismo ser.

A pesar de que Kevin le ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la Dra. Fletcher, que posee veintitrés personalidades diferentes, aún queda una por emerger decidida a dominar a todas las demás. Obligado a raptar a tres chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora Casey , Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea, a medida que las paredes de sus compartimentos mentales se derrumban.

M. Night Shyamalan, el director

Nacido el 6 de agosto de 1970 en India, M. Night Shyamalan descubrió su pasión por el cine cuando siendo aún menor de edad le regalaron una cámara Super 8. Pronto rodó decenas de películas caseras, pero la primera profesional se demoró hasta 1992, año en el que estrenó 'Praying with Anger', una cinta de corte autobiográfico que él mismo protagonizó y que financió gracias a la ayuda de sus seres más queridos.

Seis años más pasaron hasta el lanzamiento de 'Los primeros amigos' ('Wide Awake'), la cual no obtuvo el recibimiento esperado pese a contar con varios rostros famosos en su reparto. No obstante, eso no impidió que poco después rodase 'El sexto sentido' ('The Sixth Sense'), la película que cambió su carrera para siempre. Su enorme y merecido éxito le llevó a hacer 'El protegido' ('Unbreakable'), aún hoy su mejor trabajo, pero que aquel entonces no funcionó tan bien como se esperaba.

Shyamalan no tardó en recuperarse encadenando dos grandes triunfos como 'Señales' ('Signs') y 'El bosque' ('The Village'), pero en 2006 se llevó un tremendo golpe con 'La joven del agua' ('Lady in the Water') y el público ha mirado su cine con cierto recelo desde entonces, algo que fue a más tras la llegada de la infravalorada 'El incidente' ('The Happening'). Desde entonces ha sido un camino duro hasta volver al éxito, lo cual logró en 2015 con la notable 'La visita'.

James McAvoy y el resto del reparto

El escocés James McAvoy era un actor cuya carrera parecía principalmente encaminada a la pequeña pantalla, primero con roles episódicos en producciones como 'Policía de barrio' o la prestigiosa 'Hermanos de sangre' y luego con una presencia más destacada en títulos como 'La sombra del poder' -la película de mismo nombre está basada en ella, sí- o la versión original británica de 'Shameless'.

Sin embargo, su carrera cambió para siempre tras participar en 'El último rey de Escocia' ('The Last King of Scotland'), ya que es cierto que el Oscar fue para Forest Whitaker, pero él logró el papel protagonista de 'Wanted' y su carrera despegó de forma definitiva tras su enorme éxito. Desde entonces ha participado en títulos como 'X-Men: primera generación' ('X-Men: First Class'), 'Trance', 'Filth' o 'Victor Frankenstein'.

El otro rostro que sonará poderosamente a algunos espectadores es el de Anya Taylor-Joy, la gran revelación de 'La bruja' ('The Witch'), una de las mejores películas de terror de 2016. Hace apenas unos meses también pudimos verla en la deficiente 'Morgan' y en breve en 'Marrowbone', el debut como director de Sergio G. Sánchez, guionista de grandes éxitos del cine español como 'El Orfanato', 'Lo Imposible' o 'Palmeras en la nieve'.

El reparto se completa con Betty Buckley, que ya trabajó con Shyamalan en 'El incidente', Haley Lu Richardson, Jessica Sula, Kim Director, Brad William Henke, Neal Huff, Sebastian Arcelus e Izzie Coffey.

Todos los vídeos de 'Múltiple'

Trailers

Clips

Entrevistas

Todos los carteles de la película