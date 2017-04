'Power Rangers', la película

Este próximo viernes 7 de abril llega a los cines españoles 'Power Rangers', el relanzamiento cinematográfico de una franquicia conocida principalmente por las varias series de televisión a las que ha dado pie, pero que también tuvo en su momento dos películas. El gran fracaso de la segunda provocó que hayan tenido que pasar casi veinte años para ver otra, que llega con el reclamo de presentar al primer superhéroe gay del séptimo arte.

Lo cierto es que la crítica no ha recibido con demasiado entusiasmo este reboot, pero la cosa cambia si nos fijamos en el público, ya que durante su primer fin de semana en Estados Unidos logró ingresar más de 40 millones. Necesita mucho más para rentabilizar los 100 que ha costado hacerla, pero parece que su creador podrá mantener por ahora su plan de realizar al menos seis entregas. Esperemos que la primera sea al menos entretenida.

El argumento

Cinco jóvenes estudiantes van a descubrir que no sólo su pequeña ciudad, Angel Grove, sino todo el mundo está al borde de la extinción por una amenaza alienígena. Elegidos por el destino, los jóvenes pronto descubrirán que son los únicos que pueden salvar el planeta. Pero para poder lograrlo deberán superar sus diferencias y unirse como los Power Rangers antes de que sea demasiado tarde.

Dean Israelite, el director

Nacido en Sudáfrica el 20 de septiembre de 1984, es el primo del también director Jonathan Liebesman, quien ya había dirigido 'En la oscuridad' ('Darkness Falls') y 'La matanza de Texas: El origen' ('Texas Chainsaw Massacre: The Beginning') antes de que Israelite debutase con el cortometraje 'Magician' en 2006. Apenas un año después rodaría otro titulado 'The Department of Nothing' que contaba con la peculiaridad de adaptar un relato corto de Colin Firth.

Ya en 2009 recibió su primera oportunidad destacable en la pequeña pantalla para realizar un segmento de 'Die Jugendcops - Kommissariat 105 im Einsatz'. La cosa no tuvo continuidad y volvió al mundo del cortometraje en 2009 con 'Acholiland'. Su primo contó con él como asistente para 'Invasión a la Tierra' ('Battle Los Angeles'), mientras que en 2015 ejerció como productor ejecutivo de 'The Middle Distance'.

Ese mismo año también tuvo la oportunidad de rodar su primer largometraje que contaba con la presencia de Michael Bay en la producción. Me refiero a 'Project Almanac', una fallida aventura con viajes en el tiempo que prácticamente triplicó en taquilla su ajustado presupuesto de 12 millones de dólares. Su estreno se retrasó más de lo previsto, por lo que durante ese tiempo fue considerado para dirigir 'Doctor Strange' y el remake de 'Juego de Guerra' (WarGames').

Ninguno de esos proyectos prosperó, pero sí que tuvo más suerte en el caso de 'Power Rangers' que ahora nos ocupa. En abril de 2015 se supo que Saban Capital Group y Lionsgate estaban negociando con él, tardando bien poco en concretarse. Poco después empezaron a anunciarse los actores que formarían su reparto y a finales de febrero de 2016 arrancó el rodaje tras un pequeño retraso, pues estaba inicialmente previsto que comenzase en enero de ese mismo año.

Los nuevos Power Rangers y el resto del reparto

Los productores apostaron por un quinteto protagonista sin grandas estrellas de Hollywood. No obstante, algunos quizá recuerden a RJ Cyler por su participación en 'Yo, él y Raquel' ('Me, Earl and the Dying Girl'), su primer largometraje. Por su parte, Dacre Montgomery solamente había participado en un par de títulos poco conocidos, aunque en bre también podremos verle en la esperadísima segunda temporada de 'Stranger Things'.

Ludi Lin tampoco contaba con mucha experiencia, siendo lo más destacable su aparición en el taquillazo chino 'Monster Hunt'. Más conocida previamente era Becky G, pero por su carrera musical, ya que en la gran pantalla apenas había rodado otra cinta en 2011, dejándose ver también en dos episodios de la exitosa 'Empire'. Por último, Naomi Scott fue una de las protagonistas de la serie 'Terra Nova', una ambiciosa producción de Steven Spielberg que no estuvo a la altura de las expectativas.

De hecho, los rostros más conocidos de su reparto no son ellos, sino Bryan Cranston y Elizabeth Banks. El protagonista de la excepcional 'Breaking Bad' -¿logrará algún día Hollywood exprimir al máximo su talento en una película?- es el nuevo Zordon, el mentor de los Power Rangers, mientras que Banks, vista en títulos como 'Los juegos del hambre' ('The Hunger Games') o '¿Hacemos una porno?' ('Zack and Miri Make a Porno'), es una renovada Rita Repulsa, la gran enemiga de los protagonistas.

Bill Hader, uno de los muchos cómicos salidos de la factoría 'Saturday Night Live', David Denman, visto en la televisiva 'The Office', Caroline Cave, Anjali Jay -'El secreto de Adaline' ('The Age of Adaline')-, Patrick Sabongui, un actor con un rol recurrente en la versión para la pequeña pantalla de 'The Flash', y Erica Cerra, actualmente en la también televisiva 'Los 100', completan su reparto.

