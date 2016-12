'Silencio', la película

La llegada de 2017 trae multitud de novedades, pero en lo referente al séptimo arte marca el comienzo oficial de una nueva temporada de premios. En breve conoceremos las próximas aspirantes al Oscar, donde 'Moonlight', 'La La Land' y 'Manchester frente al mar' ('Manchester by the Sea') parten como principales favoritas. Sin embargo, 'Silencio' ('Silence'), el nuevo largometraje de Martin Scorsese, también cuenta con bastantes opciones.

Será a partir de este próximo viernes 6 de enero cuando en España vamos a poder comprobar el nivel de una película que el director de 'Uno de los nuestros' ('Godfellas') llevaba desde 1990 intentando hacer realidad. Han tenido que pasar casi tres décadas para poder hacerlo, pero la crítica se ha rendido -cuenta con un 89% de críticas positivas en Rotten Tomatoes- ante esta adaptación de la novela de Shūsaku Endō publicada por primera vez en 1966.

La sinopsis

Segunda mitad del siglo XVII. Dos jóvenes jesuitas viajan a Japón en busca de un misionero que, tras ser perseguido y torturado, ha renunciado a su fe. Ellos mismos vivirán el suplicio y la violencia con que los japoneses reciben a los cristianos.

Martin Scorsese, el director

Martin Scorsese contaba con apenas 25 años cuando se estrenó '¿Quién llama a mi puerta?' ('I Call First'), su primer largometraje, aunque con anterioridad ya había rodado un puñado de cortos y el documental 'New York City... Melting Point'. Cinco años después llegaría el segundo, 'El tren de Bertha' ('Boxcar Bertha'), pero fue en 1973 cuando su nombre empezó a sonar en serio gracias a 'Malas calles' ('Mean Streets').

Sin embargo, 'Malas calles' no fue más que el primer paso en una carrera meteórica que despegaría de forma definitiva gracias a 'Taxi Driver' y 'Toro salvaje' ('Raging Bull'), por la cual consiguió su primera nominación al Oscar reservado al mejor director. Volvería a lograrlo por 'La última tentación de Cristo' ('The Last Temptation of Christ'), 'Uno de los nuestros', 'Gangs of New York' y 'El aviador' ('The Aviator') antes de llevárselo para casa por la estupenda 'Infiltrados' ('The Departed').

Desde entonces ha vuelto a ser candidato por 'La invención de Hugo' ('Hugo') y 'El lobo de Wall Street' ('The Wolf of Wall Street'), y seguro que a nadie le sorprendería que lo fuera por novena vez gracias a 'Silencio'. Eso sí, a día de hoy sus posibilidades de ganarlo por segunda vez no son muy altas, siendo más probable que se quede fuera de las nominaciones que una victoria suya.

Andrew Garfield, Adam Driver y el resto del reparto

Hace apenas unas semanas veíamos a Andrew Garfield en 'Hasta el último hombre' ('Hacksaw Ridge') interpretando a un personaje con bastante en común con el de 'Silencio', ya que en ambas películas da vida a un hombre con unas creencias muy firmes que son puestas a prueba una y otra vez. 2016 ha sido un gran año para el antiguo Spider-Man al que también hemos visto en cintas como 'Boy A', 'La red social' ('The Social Network') o 'Nunca me abandones' ('Never Let Me Go'), pero esperemos que lo mejor aún esté por llegar.

Tampoco puede quejarse Adam Driver de lo conseguido durante los últimos meses, ya que su popularidad se disparó gracias a 'Star Wars: El despertar de la fuerza' ('Star Wars: The Force Awakens') y no dejaron de lloverle las alabanzas gracias a su excelente trabajo en 'Paterson'. Algo más desapercibida pasó 'Midnight Special', pero 2016 lo ha asentado como uno de los actores más a tener en cuenta de su generación e imagino que empezaremos a verle bastante más en la gran pantalla cuando 'Girls' llegue a su fin en 2017.

Liam Neeson ya había trabajado con Scorsese en 'Gangs of New York' y en esta ocasión tiene reservado otro papel secundario pero esencial para el devenir de la historia. Se agradece, y mucho, verle en una producción de estas características tras pasar varios años más centrado en su rol como héroe de acción, aunque también es verdad que hace bien poco pudimos escucharle en la deficiente 'Un monstruo viene a verme' ('A Monster Calls').

El reparto de 'Silencio' se completa con la presencia de Tadanobu Asano, protagonista de la visceral 'Ichi the killer' ('Koroshiya 1'), Ciarán Hinds, Julio César en la televisiva 'Roma', Shinya Tsukamoto, Yōsuke Kubozuka,, Issey Ogata, Nana Komatsu, Shinya Tsukamoto, Yoshi Oida y Yosuke Kubozuka.

