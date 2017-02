'T2: Trainspotting', la película

'Trainspotting' es una de las películas más celebradas de los años 90 y durante mucho tiempo se habló de una posible secuela que nunca terminaba de llegar. Eso cambió a finales de 2015 y 'T2: Trainspotting' ya es una realidad. El pasado 27 de enero llegó a los cines británicos, mientras que en España podremos verla a partir del próximo 24 de febrero.

Como era de esperar, Danny Boyle repite tras las cámaras, mientras que Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller y Robert Carlyle recuperan a los memorables yonquis que interpretaron hace ya 21 años. Por su parte, la crítica ha reaccionado de forma positiva, aunque con menos entusiasmo del que hubo hacia la primera entrega.

El argumento

Primero hubo una oportunidad...después una traición. Han pasado 20 años. Muchas cosas han cambiado, pero otras muchas siguen igual. Mark Renton vuelve al único sitio que considera su "casa". Allí le esperan: Spud, Sick Boy y Begbie. Otros viejos amigos también le esperan: pena, fracaso, alegría, venganza, odio, amistad, amor, deseo, miedo, remordimiento, diamorfina, autodestrucción y peligro mortal, todos ellos alineados para darle la bienvenida, preparados para unirse al baile.

Danny Boyle, el director

Nacido el 20 de octubre de 1956 en Reino Unido, Danny Boyle saltó a la fama con el estreno de 'Trainspotting', pero lo cierto es que con anterioridad ya llevaba una década trabajando, aunque la mayor parte de ellos en la pequeña pantalla. Realizó telefilms como 'The Venus de Milo Instead' o 'The Nightwatch' y episodios para series como 'Inspector Morse' o 'Screenplay' antes de debutar en el cine con 'Tumba abierta' ('Shallow Grave'), su notable ópera prima en la que ya contó con McGregor.

Para su tercera película volvió a contar con el actor escocés y también con la ascendente Cameron Diaz, pero 'Una historia diferente' ('A Life Less Ordinary'), pero no logró el éxito esperado. Quizá por ello optó por contar con Leonardo DiCaprio para 'La Playa' ('The Beach'), un título no muy bien considero, pero que sí gozó de una acogida suficientemente buena por parte del público.

Sin embargo, fue con '28 días después' ('28 Days Later') con la que volvió a demostrar todo su talento al revitalizar el cine de zombis. Después llegarían 'Millones' ('Millions') y 'Sunshine', dos títulos que pasaron un poco desapercibidas -y es una pena, las dos merecen la pena, sobre todo la primera, a mi juicio su mejor película-. De hecho, ambas me parecen mejores que 'Slumdog Millionaire', su siguiente bombazo por el que incluso logró el Oscar a mejor director.

Tres años después volvió a probar las mieles del éxito con '127 horas' ('127 Hours'), la cual también logró seis candidaturas a los premios de la Academia de Hollywood, aunque en esta ocasión se fue de vacío. Menos suerte tuvo con 'Trance' y 'Steve Jobs', comprensible en el primer caso por lo fallida que era, pero la segunda era un biopic excelente que simplemente no logró conectar con el público.

Ewan McGregor y el resto del reparto

'Trainspotting' también fue la película que lanzó la carrera de Ewan McGregor, quien con anterioridad también se había centrado en la televisión con series como 'Lipstick on Your Collar' o 'The Scarlet and the Black'. Posteriormente dio el salto a Hollywood con 'La sombra de la noche' ('Nightwatch'), el innecesario remake de 'El vigilante nocturno' ('Nattevagten'), pero fue su fichaje por las precuelas de 'Star Wars' lo que permitió que el público americano se familiarizase con su rostro.

Luego llegaron títulos como 'Moulin Rouge', 'Black Hawk Derribado' ('Black Hawk Down'), 'Big Fish', 'La isla' ('The Island'), 'El sueño de Casandra' ('Cassandra's Dream'), 'Ángeles y demonios' ('Angels & Demons') 'El escritor' ('The Ghost Writer'), 'Indomable' ('Haywire'), 'Agosto' ('August: Osage County') o 'Un traidor como los nuestros' ('Our Kind of Traitor') antes de debutar como director en solitario con 'American Pastoral'.

Robert Carlyle y Johnny Lee Miller son los otros dos integrantes del reparto que resultarán más familiares al público más allá de que también participaron en la primera entrega. El primero ha participado en cintas como 'Full Monty', 'Ravenous' o 'El mundo nunca es suficiente' ('The World is Not Enough'), mientras que el segundo se dejó ver en 'Cazadores de mentes' ('Criminal Minds'), 'Melinda y Melinda' o 'Sombras tenebrosas' ('Dark Shadows') antes de liderar la televisiva 'Elementary'.

Por su parte, Ewen Bremner no ha dejado de trabajar desde entones, pero normalmente en papeles secundarios que van desde 'Snatch' 'Exodus: Dioses y Reyes' pasando por 'Alien vs. Predator' o 'Rompenieves' ('Snowpiercer'). En el caso de Kelly Macdonald seguro que los amantes de las series de televisión la recuerdan por su paso por 'Boardwalk Empire', pero tampoco conviene olvidar que prestó su voz a la protagonista de 'Brave' o que pudimos verla en 'No es país para viejos' ('No Country For Old Men').

Todos los vídeos de 'T2: Trainspotting'

Trailers

Clips

Premiere Mundial

Todos los carteles de la película