Todo lo que sabemos de 'Alien: Covenant', la secuela de 'Prometheus'

'Alien: Covenant' es la sexta entrega de una saga iniciada hace ya casi 40 años por Ridley Scott. A él le sucedieron James Cameron, David Fincher y Jean-Pierre Jeunet antes de que el propio Scott retomase el control con 'Prometheus'. Ahora parece que no está dispuesto dejársela a nadie más -todo apunta a que Neill Blomkamp no llegará a hacer su 'Alien 5'- y tiene diseñado un ambicioso plan que le llevaría a hacer cuatro películas más si su ya avanzada edad no se lo impide.

Fox sigue confiando en el poder de fascinación que la franquicia y le ha dado a Scott un presupuesto que se estima en unos 150 millones de dólares, veinte más de los que costó 'Prometheus'. El 12 de mayo es la fecha elegida para la llegada a los cines de 'Alien: Covenant', por lo que ya queda muy poco para poder comprobar el resultado por nosotros mismos.

El argumento

Rumbo a un remoto planeta en el lado lejano de la galaxia, la tripulación de la nave colonial Covenant descubre lo que ellos piensan que es un paraíso desconocido, pero en realidad es un mundo oscuro y peligroso cuyo único habitante es el "sintético" David, diez años después el único sobreviviente de la condenada expedición Prometheus...

Ridley Scott, el director

Nacido en Reino Unido el 30 de Noviembre de 1937, Ridley Scott debutó como director en 1977 con 'Los duelistas' ('The Duelists'), una estimable película premiada como la mejor ópera prima del Festival de Cannes de aquel año. Sin embargo, fue 'Alien, el octavo pasajero' la cinta que lanzó su carrera. Su enorme éxito fue el inicio de una franquicia que aún hoy sigue vive y le permitió poder escoger proyectos con bastante libertad.

Luego llegaría la emblemática 'Blade Runner', convertida desde hace tiempo en una película de culto, pero que en su momento fracasó de forma en taquilla. El público también dio la espalda a 'Legend' y 'La sombra del testigo' ('Someone to Watch over Me'), siendo 'Black Rain' el único de sus cuatro largometrajes estrenados durante los años 80 que gozó de las mieles del éxito.

En la década de los 90 también estrenó cuatro títulos, comenzando con la muy comentada 'Thelma & Louise', por la cual logró su primera nominación al Oscar. Volvía a estar en la cresta de la ola, pero tanto '1492: La conquista del paraíso' ('1492: The Conquest of Paradise') como 'Tormenta blanca' ('White Squall') fracasaron, mientras que 'La teniente O'Neil' ('G.I. Jane') se quedó lejos de lo esperado.

Le tocaba reinventarse de nuevo y de menuda manera lo hizo, ya que 'Gladiator' arrasó en taquilla y ganó cinco estatuillas de la Academia de Hollywood. Él tuvo que contentarse con su segunda nominación, eso sí. Apenas un año después estrenó dos películas -'Hannibal' y 'Black Hawk derribado' ('Black Hawk Down')- y es cierto que ninguna de ellas llegó al nivel de la cinta protagonizada por Russell Crowe, pero sí que ambas funcionaron bien en taquilla.

Sin embargo, él sabía ya muy bien que todo lo que sube tiene que bajar y luego llegaron tres fracasos consecutivos: 'Los impostores' ('Matchstick Men'), 'El reino de los cielos' ('Kingdom of Heaven') y 'Un buen año' ('A Good Year'), recuperándose con 'American Gangster' antes de volver a estar debajo de lo esperando tanto con 'Red de mentiras' ('Body of Lies') como, sobre todo, con 'Robin Hood'.

Fue en 2012 cuando regresó a la franquicia que había iniciado hacía más de treinta años. Las expectativas estaban por las nubes y luego hubo opiniones de todo tipo hacia 'Prometheus', pero lo que es innegable es que dio nueva vida a una saga que parecía herida de muerte por aquel entonces. Acto seguido se dio un capricho con 'El consejero' ('The Counselor') antes de volver a decepcionar a sus productores con 'Exodus: Dioses y Reyes' ('Exodus: Gods and Kings').

Ya en 2015 logró el mayor éxito comercial de su carrera gracias a la excelente 'Marte (The Martian') -la adaptación de la novela de Andy Weir recaudó 630 millones de dólares en todo el mundo, superando así holgadamente los 457 logrados en su momento por 'Gladiator'- y ahora regresa con la esperada 'Alien: Covenant'.

Michael Fassbender, Katherine Waterston y el resto del reparto

Katherine Waterston es la gran protagonista de la función en una decisión que mantiene la línea de la franquicia de ceder las riendas a los personajes femeninas -Sigourney Weaver y su Ripley en la saga original y Noomi Rapace en 'Prometheus'-. Waterston fue el gran descubrimiento de Paul Thomas Anderson en 'Puro vicio' ('Inherent Vice') y desde entonces la hemos visto en cintas como 'Steve Jobs' o 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' ('Fantastic Beats and Where to Find Them').

Por su parte, Michael Fassbender recupera al personaje que interpretó en 'Prometheus', pero también se mete en la piel -sintética- de un nuevo androide. Ya coincidió con Waterston en 'Steve Jobs'y su carrera ha evolucionado mucho desde que lograse un pequeño papel en '300'. Títulos como 'Malditos bastardos' ('Inglourious Basterds'), 'Shame', 'X-Men: Primera generación' ('X-Men: First Class'), '12 años de esclavitud' ('12 Years a Slave') o 'Assassin's Creed' son solo alguno de los más populares en los que ha participado.

Dos rostros conocidos cuya presencia en el reparto de 'Alien: Covenant' sigue resultando de lo más llamativa son Danny McBride y James Franco, que ya habían liderado hace unos años la comedia de corte fantástico 'Caballeros, princesas y otras bestias' ('Your Highness'). El primero ha dedicado la práctica totalidad de su carrera al humor, pero actualmente está ocupado con el guion de la nueva entrega de la saga 'Halloween', mientras que el segundo se ha hecho una carrera tan variada y sorprendente que uno ya puede esperar cualquier cosa de él.

Entre la tripulación de Covenant también sobresalen los nombres de Billy Crudup, un actor que en los 90, gracias a títulos como 'Sleepers' o 'El secreto de los Abbott' ('Inventing the Abbots'), parecía que iba a comerse el mundo y cuya carrera nunca terminó de despegar, Demián Bechir, nominado al Oscar en su momento por su trabajo en 'Una vida mejor' ('A Better Life') y que también ha participado en cintas como 'Cuerpos especiales' ('The Heat') o 'Los odiosos ocho' ('The Hateful Eight').

El reparto de 'Alien: Covenant' se completa con Carmen Ejogo, Seraphina en 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' ('Fantastic Beasts and Where to Find Them'), Amy Seimetz -'Upstream Color'-, Jussie Smollett, uno de los actores fijos de la televisiva 'Empire', Callie Hernandez, Lisa en 'Blair Witch', Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby y unas breves apariciones de Noomi Rapace y Guy Pearce recuperando sus personajes de la primera entrega.

