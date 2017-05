Todo lo que sabemos de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', la quinta entrega de la saga

El próximo viernes 26 de mayo llega a los cines 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'), quinta entrega de la célebre saga protagonizada por Johnny Depp y creada a partir de una atracción de Disneyland. Las cuatro anteriores sumaron más de 3.700 millones de dólares en taquilla, por lo que se espera que se convierta en uno de los grandes éxitos de 2017.

Lo cierto es que a Disney no le queda otra que arrase si quiere recuperar su enorme inversión, cifrada en unos 320 millones de dólares, lo cual la convierte en una de las películas más caras de todos los tiempos. Esperemos que eso luzca en pantalla, pero también que hayan invertido lo necesario en el guion, pues ninguna de las secuelas se acercó a la diversión que nos dio en su momento la primera entrega...

La sinopsis

Empujado hacia una nueva aventura, un desafortunado Jack Sparrow descubre que los vientos de la mala fortuna soplan incluso más fuerte cuando los mortales piratas fantasmas liderados por su viejo enemigo, el terrorífico Capitán Salazar, escapan del Triángulo del Diablo decididos a matar a todo pirata en el mar, él incluido. La única esperanza de supervivencia del Capitán Jack se encuentra en la búsqueda del legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que otorga a su poseedor un control total sobre los mares.

Joachim Rønning y Espen Sandberg, los directores

Joachim Rønning y Espen Sandberg son dos directores noruegos -y de la misma localidad de dicho país, aunque el primero nació en 1972 y el segundo en 1971- que han realizado hasta ahora todas sus películas juntos. Lo más curioso de todo es que debutaron directamente con 'Bandidas', esa olvidada producción de Luc Besson protagonizada por Penélope Cruz y Salma Hayek que se quedó lejos de lograr el éxito esperado.

Tras ella rodaron 'Max Manus', una ambiciosa co-producción europea sobre uno de los saboteadores más brillantes de la II Guerra Mundial, pero sería con 'Kon-Tiki', su tercer largometraje, cuando llamaron la atención del mundo. La cinta fue incluso nominada al Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, aunque el premio fue finalmente a manos de 'Amor' ('Amour').

Fue entonces cuando Hollywood se fijó en ellos, primero Netflix para encargarse de un par de episodios de 'Marco Polo' y luego Disney para asumir las riendas de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar'. Conviene señalar que la quinta entrega de la saga liderada por Johnny Depp podría ser su último trabajo juntos, ya que Rønning tiene en su agenda 'Origin' y actualmente rueda el telefilm 'Doomsday', mientras que Sandberg dirigirá y el drama 'Roald Amundsen' en solitario.

Se desconoce si ha habido algún mal rollo entre ambos rodando la cinta que nos ocupa o si simplemente han visto que era la oportunidad ideal para demostrar el talento que cada uno de ellos tiene por su cuenta.

Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom y el resto del reparto

Mucho ha cambiado la carrera de Johnny Depp desde su debut en 1984 en 'Pesadilla en Elm Street' ('A Nightmare on Elm Street'). Fue una estrella televisiva gracias a 'Nuevos policías' ('21 Jump Street'), se convirtió en aliado inseparable de Tim Burton con títulos como 'Eduardo manostijeras' ('Edward Scissorhands') o 'Ed Wood', luego acumuló varios fracasos, llegando a ser considerado veneno para la taquilla.

Eso cambió gracias a 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra' ('Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl'), donde su inolvidable interpretación de Jack Sparrow incluso le valió una nominación al Oscar, apuntándose otro enorme éxito años después con 'Alicia en el país de las maravillas' ('Alice in Wonderland'). Sin embargo, el fracaso de cintas como 'Transcendence' o 'El llanero solitario' ('The Lone Ranger') y su muy comentada separación de Amber Heard han dañado bastante su imagen.

En el caso de Javier Bardem fue su alianza con Bigas Luna en 'Huevos de oro' y 'Jamón jamón' lo que hizo que su carrera empezase a despuntar, ganando el primero de sus cinco Goyas como actor -tiene un sexo como productor del documental 'Hijos de las nubes, la última colonia'- gracias a 'Días contados', repitiendo al año siguiente con 'Boca a boca'.

Fue a principios de la década pasada cuando dio el salto a Hollywood tras su nominación al Oscar por dar vida a Reinaldo Arenas en 'Antes que anochezca' ('Before Night Falls'), galardón que se llevaría a casa varios años después por el inolvidable psicópata que encarnó en 'No es país para viejos' ('No Country for old men'). Su popularidad toco techo con 'Skyfall' y su carrera lleva un tiempo a la deriva últimamente.

'El señor de los anillos' y 'Piratas del Caribe' catapultaron a Orlando Bloom al estrellato, pero no hay mucho más destacable en ella más ella de sus Legolas y Will Turner. En mi caso siempre me gusta reivindicar la divertida versión de 'Los tres mosqueteros' ('The Three Musketeers') que rodó a las órdenes de Paul W.S. Anderson. De hecho, sigue siendo mi actuación favorita suya.

En 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' también está confirmado el regreso de Geoffrey Rush, al que actualmente podéis ver dando vida a Albert Einstein en la televisiva 'Genius', como el ya mítico Barbossa, Kevin McNally como Gibbs, un gran amigo de Jack Sparrow, Stephen Graham como Scrum, un aliado de Barbossa, y Keira Knightley en una pequeña aparición recuperando a su Elizabeth, el personaje que interpretó en las tres primeras entregas.

Entre los nuevos fichajes merece la pena destacar también la llegada a la saga de Brenton Thwaites, el protagonista de la ridícula 'Dioses de Egipto' ('Gods of Egypt'), Kaya Scodelario, vista en la franquicia 'El corredor del laberinto' ('The Maze Runner'), David Wenham, Faramir en 'El señor de los anillos' y visto recientemente en la televisiva 'Iron Fist', Golshifteh Farahani, la pareja de Adam Driver en la estupenda 'Paterson', y el músico Paul McCartney.

