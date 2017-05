Todo lo que sabemos sobre 'Wonder Woman', la primera superheroína del universo de DC

'El hombre de acero' ('Man of Steel') dio inicio al nuevo universo cinematográfico de DC, aunque fue con 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' ('Batman v Supeman: Dawn of Justice') cuando Warner empezó a apostar en serio por ello. Luego llegó 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad'), pero sigue existiendo la sensación de que aún está por llegar la primera película realmente buena que demuestre que pueden competir de tú a tú con Marvel.

Las primeras opiniones indican que 'Wonder Woman' es ese título con el que el público empezará a confiar en las posibilidades de futuro de Warner y DC. Esperemos que las polémicas innecesarias, como la reacción de algunos hombres ante el hecho de que vaya a haber pases exclusivos para mujeres, no manche este primer blockbuster protagonizado por una superheroína que llegará a los cines de Estados Unidos este próximo 2 de junio -en España aún tendremos que esperar hasta el 23 de ese mismo mes-

El argumento

Antes de ser Wonder Woman la protagonista se llamaba Diana, princesa del las amazonas entrenada para ser una guerrera invencible. Criada en un paraíso protegido de la isla, cuando un piloto americano se estrella en sus costas le hará saber de la terrible amenaza que afronta el mundo exterior. Diana saldrá entonces de su hogar, convencida de que puede detener la amenaza. En la guerra de todas las guerras, Diana descubrirá todos sus poderes... y su verdadero destino.

Patty Jenkins, la directora

Nacida en 1971 en Estados Unidos, Patty Jenkins tuvo su primera experiencia en el cine como segunda ayudante de cámara de la poco conocida 'A Modern Affair' en 1995. No fue hasta seis años después cuando debutó como realizadora con los cortometrajes 'Just Drive' y 'Velocity Rules', consiguiendo un premio en el Festival de Telluride por este último.

Apenas pasarían un par de años antes de que rodase su primer largometraje. Se titulaba 'Monster', adaptaba el caso real de Aileen Wuornos y le valió un Oscar a Charlize Theron. Lo curioso es que Jenkins no había vuelto a realizar película alguna hasta 'Wonder Woman', pero no precisamente por haber estado inactiva desde entonces.

En su haber hay también episodios de 'Arrested Development', 'El séquito' ('Entourage'), 'The Killing' -nominación al Emmy incluida, pues suyo fue el capítulo piloto- o 'Traición' ('Betrayal'), además de haber filmado un segmento del telefilm 'Five' -Jennifer Aniston, Alicia Keys, Demi Moore y Penelope Spheeris se ocuparon de los otros cuatro- y también, ya en solitario, 'Exposed'.

Sin embargo, lo más llamativo de su carrera durante todo este tiempo es que Marvel la fichó para ocuparse de 'Thor: El mundo oscuro' ('Thor: The Dark World'), pero acabó abandonando la película apenas un par de meses después por diferencias creativas con la compañía -ella quería ir en una dirección y Marvel en otra muy diferente-. La propia Jenkins ha comentado que había recuperado varias ideas de las que tenía para dicha película en 'Wonder Woman'...

Gal Gadot, Chris Pine y el resto del reparto

La franquicia 'A todo gas' fue decisiva para que el público se familiarizase con Gal Gadot, una actriz israelí que debutó en la gran pantalla en 2009 con 'Fast & Furious: Aún más rápido'. Además de en varias entregas de la saga liderada por Vin Diesel, también hemos podido verla en 'Noche loca' ('Date Night') 'Noche y día' ('Knight and Day'), 'Triple 9', 'Criminal' o 'Las apariencias engañan' ('Keeping Up with the Joneses').

Sin embargo, ahora su carrera está centrada en el personaje de Wonder Woman, al que dio vida por primera vez en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. Pronto volveremos a verla en 'Liga de la Justicia' ('Justice League') y seguro que tiene trabajo para muchos años dentro del universo de Warner y DC.

Por su parte, Chris Pine debe la mayoría de su fama al relanzamiento de 'Star Trek', donde él se metió en la piel del Capitán Kirk. Con anterioridad había participado en 'Princesa por sorpresa 2' ('The Princess Diaries 2: Royal Engagement'), 'Ases calientes' ('Smokin' Aces') o 'Devuélveme mi suerte' ('Just My Luck').

Posteriormente se ha dejado ver en títulos como 'Imparable' ('Unstoppable'), 'Esto es la guerra' ('This Means War'), 'Jack Ryan: Operación sombra', 'Cómo acabar sin tu jefe 2' ('Horrible Bosses 2'), 'Into the Woods', 'La hora decisiva' ('The Finest Hours') o 'Comanchería' ('Hell or High Water'), por la cual incluso se llegó a hablar de una posible nominación al Oscar que luego no consiguió.

También merece la pena destacar la presencia de Robin Wright, quien logró relanzar su carrera gracias a la televisiva 'House of Cards' y que llevaba sin hacer película alguna desde 'Everest', Connie Nielsen, la esposa de Russell Crowe en 'Gladiator', David Thewlis, Lupin en la saga 'Harry Potter' y actualmente uno de los protagonistas de la tercera temporada de 'Fargo', Danny Huston, visto en 'Hijos de los hombres' ('Children of Men') o 'El aviador' ('The Aviator') y Ewen Bremner, Spud en 'Trainspotting' y su secuela.

El reparto de 'Wonder Woman' se completa con la española Elena Anaya en la que es su segunda superproducción de Hollywood tras dejarse ve en su momento en 'Van Helsing'. Aquí da vida a una científica loca asociada con el villano interpretado por Huston. Recordemos que ella ya dio vida a la malvada de 'Zipi y Zape y la Isla del Capitán', aunque todo apunta a que su interpretación aquí tendrá un enfoque muy diferente.

