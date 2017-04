'13 Reasons Why', el guionista defiende el polémico retrato del suicidio

'13 Reasons Why', conocida en España como 'Por trece razones', es el último éxito de Netflix. Está dando tanto que hablar que cuesta no interesarse por ella y, una vez que has picado el anzuelo, el misterio que esconden las cintas de Hannah Baker es tan poderoso que te obliga a llegar hasta el final, por pura curiosidad, independientemente de la calidad de la serie.

La historia de la serie, basada en la novela de Jay Asher, gira en torno al suicidio de una adolescente. Antes de morir, Hannah Baker (interpretada por Katherine Langford), dejó grabadas 13 cintas donde explica por qué terminó con su vida y quiénes son los responsables. Los temas que toca y cómo son plasmados están siendo mayormente aplaudidos pero el retrato del suicidio genera una previsible polémica: hay quien lo considera peligroso, una apología del suicidio.

En vista de que diferentes medios están criticando este aspecto de la serie, el guionista Nic Sheff ha escrito una columna en Vanity Fair para defender el enfoque adoptado y revela que su propio intento de quitarse la vida influyó en la escritura de '13 Reasons Why'. A continuación he traducido los extractos más relevantes de su texto:

"Me pareció la oportunidad perfecta para mostrar cómo es en realidad un auténtico suicidio: disipar el mito de ese tranquilo dejarse llevar, y hacer que los espectadores afrontaran la realidad de lo que ocurre cuando saltas desde un edificio en llamas a algo mucho, mucho peor." "Abrumadoramente, pienso que la cosa más irresponsable que podríamos haber hecho era no mostrar la muerte en absoluto. En Alcohólicos Anónimos lo llaman poner la cinta: animar a los alcohólicos a pensar realmente en cada detalle de la secuencia exacta de acontecimientos que ocurrirá después de recaer. Es lo mismo con el suicidio. Poner la cinta es ver la realidad definitiva de que el suicidio no es un alivio en absoluto: es un estridente y agonizante horror. "Por supuesto, el mero hecho de que estemos teniendo estas discusiones, para mí expresa un verdadero progreso. [...] Encarar estos asuntos de frente, ser abiertos sobre ellos, será siempre nuestra mejor defensa contra la pérdida de otra vida."

Brian Yorkey, creador de la serie, confirmaba algunas de estas ideas a Hollywood Reporter:

"Quisimos afrontar el hecho de que el suicidio es desagradable, feo e increíblemente doloroso. No hay nada pacífico o hermoso, en absoluto. Es horrible de soportar y es horrible lo que una persona que comete suicidio deja a los demás. Quisimos contar la historia de manera honesta. Y debería ser difícil de ver." "Lo que esperamos, como la buena televisión puede hacer, es conseguir que la gente hable. Si pueden hablar de lo que le pasó a Hannah y Jessica, y lo que están pasando estos chicos, pueden hablar de lo que están pasando en sus propias vidas. Eso tiene que ocurrir antes de que cualquier cosa pueda mejorar."

Personalmente, no veo apología del suicidio en la serie, al contrario, creo que deja la sensación de que Hannah cometió un gran error y que había formas de resolver las situaciones que la llevaron a cortarse las venas (una escena muy cruda y efectiva, por cierto). Encuentro detalles interesantes y algunas interpretaciones logradas pero en general me resulta muy inverosímil cómo se alarga la trama y la construcción psicológica del personaje de Hannah, que dramatiza casi todo lo que le ocurre hasta niveles absurdos.

Me aburrió, no me la creía. ¿Alguien tan mal, tan deprimida, estaría tan perfecta siempre? En todo caso, esto es sólo mi opinión, y cada uno tiene una. ¿Cuál es la tuya?