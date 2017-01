A Ridley Scott no le gusta el cine actual ni los superhéroes, espera hacer más "películas inteligentes"

Así de rotundo se ha mostrado Ridley Scott en un reciente encuentro con la prensa británica. El director vuelve en 2017 con dos secuelas de las franquicias de ciencia-ficción que ayudó a crear en los inicios de su carrera, 'Alien: Covenant' y 'Blade Runner 2049' (sólo como productor), sin embargo, confiesa que se siente "preocupado" por el futuro del séptimo arte.

"Quiero seguir haciendo cine y espero que no nos afecte a los que todavía hacemos películas inteligentes", ha declarado con pesimismo el inglés. La etiqueta de "películas inteligentes" la usa en oposición al subgénero de los superhéroes, cada vez más presentes en las carteleras por una sencilla razón: arrasan en taquilla. Scott, de 79 años, reconoce que ha podido dirigir varios de esos proyectos pero no le interesan:

"Las películas de superhéroes no es lo mío: por eso nunca he hecho una, realmente. Me lo han pedido varias veces pero no puedo creer en la débil, delgada y tensa cuerda de la irrealidad de la situación del superhéroe."

"He hecho esa clase de película: en realidad, Blade Runner es como un cómic cuando lo piensas, es una historia oscura narrada en un mundo irreal. Casi podrías poner a Batman o Superman en ese mundo, esa atmósfera, excepto que tendría una jodida buena historia, ¡en lugar de no historia!"