Andrew Lincoln habla de su personaje en 'Love Actually' por estreno de la secuela: "Era el tío raro acosador"

Parece mentira que hayan pasado 14 años desde que Richard Curtis estrenara 'Love Actually' (2003), que se convirtió casi en un clásico moderno de forma instántanea y ahora es inimaginable no verla entera si la ponen en televisión. Tanto fue su impacto, que con motivo de una causa benéfica, Richard Curtis decidió hacer una secuela en formato corto en el que reunía a casi todos sus protagonistas.

Con motivo del estreno de este corto en la televisión británica -en USA lo verán en Mayo- y con el final de la serie 'The Walking Dead', el actor Andrew Lincoln ha hablado largo y tendido del papel que le dio la fama. Y es que a pesar de tener un personaje pequeño, protagonizaba una de las escenas más emblemáticas y recordadas de la película: su personaje declaraba su amor a la mujer de su mejor amigo con carteles escritos a mano en el portal de su casa.

Y aunque parece que las millones de personas que han visto una y otra vez la película a lo largo de 14 años no han visto nada raro en el comportamiento del personaje de Lincoln, Mark, éste sí tiene alguna objeción al respecto:

En una de las películas más románticas de todos los tiempos, me toca interpretar al único tipo que no consigue a la chica. La película está concebida para ver las diferentes cualidades del amor. Mi historia no era correspondida. Yo era el tipo raro acosador."