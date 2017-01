Ben Affleck habla sobre la presión en el cine de superhéroes y por qué su Batman es diferente

"Es frustrante porque 'Vivir de Noche' me llevó un año y medio, entre escribirla, tenerla lista, y trabajé muy duro, y a nadie le importa una mierda. Nadie está en plan: ¡¿Dónde está Vivir de Noche?! Pero con Batman no dejo de escuchar: ¡¿Dónde cojones está Batman?! Y yo: WOW, ¡estoy trabajando en ella! Dadme un respiro."

Son palabras de Ben Affleck en el show de Jimmy Kimmel, antes de que las cifras de taquilla confirmaran sus temores sobre 'Vivir de noche' ('Live By Night'). Efectivamente, a nadie le está importando demasiado su nueva película como director; sin embargo, cada vez que habla de 'The Batman', confirmando por enésima vez que va a dirigirla, despierta un gran interés en los medios, las redes sociales y los diferentes foros de Internet.

En otra entrevista motivada por el estreno de 'Vivir de noche', el actor y realizador volvió a referirse a la increíble presión que ha notado al trabajar en adaptaciones de cómics de superhéroes, primero en 'Daredevil' (2003) y luego en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' (2015), 'Justice League' (noviembre de 2017) y el proyecto de 'The Batman' (¿?):

"Las películas de superhéroes consiguen un nivel de atención que no se parece a ninguna otra película que he hecho. Fichas al 14º actor en esas películas e Internet enloquece. Lo entiendo y lo acepto. Es parte de la presión que viene con el trabajo. Por eso no voy a hacerla [The Batman] a menos que me sienta realmente confiado sobre ella. Pero cuando llegue ese día, si es que llega, estoy seguro que va a ser la experiencia con más presión, con más estrés, de mi vida profesional. No hay duda."