Charlie Hunnam y Guillermo del Toro explican por qué fueron sustituidos en 'Pacific Rim: Uprising'

Resulta extraño que se haga una secuela sin el director ni el protagonista de la primera película. Eso es lo que ha ocurrido con 'Pacific Rim' (2013); Charlie Hunnam no está en el reparto de 'Pacific Rim: Uprising' y Guillermo del Toro pasa de productor, guionista y director a sólo productor. Ambos han explicado lo ocurrido en sendas entrevistas y, a falta de ver un tráiler, el proyecto no pinta demasiado bien.

Hunnam señala que el motivo de su marcha fue un habitual conflicto de fechas de rodaje. Normalmente, cuando se trata de la estrella de un blockbuster, esta circunstancia suele terminar con el actor rechazando el proyecto más pequeño, pero Hunnam tiene otra opinión sobre cómo manejar su carrera y prefirió abandonar 'Pacific Rim 2' para embarcarse en el remake de 'Papillon'. Así lo explica:

"Había un enorme conflicto de fechas. Yo estaba muy, muy dedicado a hacer Papillon. Lo que pasó fue que Legendary fue vendida a Wanda, la gran corporación china, y aunque Pacific Rim no funcionó bien en otros territorios del mundo, fue un enorme éxito en China. De repente, se convirtió en una prioridad centrarse en hacer esto y la querían muy, muy rápidamente... Creo que la agenda del proyecto cambió posteriormente, y podría haber sido capaz de estar en ambas, pero en ese momento estaban escribiendo el guion y necesitaban saber: ¿estaba dentro o fuera? Tengo grandes relaciones con todo el mundo en Legendary, fueron increíblemente generosos conmigo y me dejaron romper el contrato. Tenía que hacer la película, me gustara o no. Cuando lo hablé con Thomas Tull [anterior directivo jefe de Legendary] que es un buen amigo mío, le dije: 'Tío, escucha, no es que mi corazón no esté aquí. Estoy comprometido creativamente, pero mi corazón se va a romper porque iba a hacer esta otra película'. Y él repondió: 'Colega, no quiero que estés en el set si no vas a estar feliz, así que ve a la otra película'. Fue absurdamente generoso por su parte. Pero ésa es la clase de hombre que es."

Si nos ponemos un poco cínicos podemos pensar que quizá Legendary no veía necesario contar con Charlie Hunnam (de momento no ha demostrado ser ese gran actor que prometía en la serie 'Sons of Anarchy'), y es que no es habitual que un estudio prescinda de una de sus estrellas porque hay un conflicto de rodajes, normalmente se negocia y se mueven las fechas, pero vamos a creer lo que nos dice el actor. Lo cierto es que repiten tres nombres del elenco de la primera entrega: Charlie Day, Burn Gorman y Rinko Kikuchi, que ahora tiene un papel más limitado.

Como sabrás, Guillermo del Toro tenía pensado dirigir la secuela de 'Pacific Rim' e incluso lo anunció en vídeo, aclarando que se ocuparía del guion junto con Zak Penn (mismo equipo de la primera); sin embargo, el año pasado hubo un cambio de planes. Su lugar lo ocupó Steven S. DeKnight, profesional con amplia experiencia en televisión ('Spartacus', 'Daredevil') que debuta en la gran pantalla con este proyecto.

Cuando explica lo ocurrido señala razones muy similares a las de Hunnam aunque en su caso sorprende más porque estaba todavía más implicado en el proyecto y han tirado a la basura el guion que estaba desarrollando. Sus declaraciones:

"Tenía esta pequeña película, 'The Shape of Water', que tenía muchas, muchas ganas de hacer. En cierto momento estaba entre Justice League Dark o Pacific Rim 2, y dije: 'Vamos con Pacific Rim'. La realidad es que dijeron: 'Necesitamos posponerla'. Porque estaban cambiando de manos, Legendary iba a ser vendida a una compañía china. Dijeron: 'Tenemos que esperar nueve meses'. Y yo respondí: 'No puedo esperar tanto, voy a rodar una película'. Así que rodé 'The Shape of Water' y elegimos a Steven DeKnight. "Va a ser genial. Veo las tomas diarias, veo montajes iniciales, veo teasers. Lo están haciendo genial. Le permite tener su estilo, su idea de los personajes. Yo escribí un guion, desarrollé dos o tres borradores de ese guion; esto es diferente, y me parece bien. Un productor está en la esquina, el director está en el ring. El productor no recibe los golpes, el director sí, así que cierra la boca, espera en la esquina, refresca la toalla y espera a que el director acuda a ti."

Esperemos que DeKnight haga un buen trabajo aunque en principio no suena demasiado bien que Hunnam y Del Toro prefiriesen hacer otra cosa. Será interesante comprobar la respuesta del público. 'Pacific Rim: Uprising' se estrena el 23 de febrero de 2018.

En Blogdecine | Primera imagen oficial de 'Pacific Rim: Uprising'