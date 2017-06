Chris Pine defiende 'Wonder Woman' y carga contra Marvel: "¿Guerra del Infinito? ¿Necesitamos más guerras?"

'Wonder Woman' ya está en los cines de algunos países y en Internet circulan numerosas entrevistas o declaraciones de sus protagonistas. Una de las historias más curiosas que me he encontrado hoy es una respuesta de Chris Pine, que da vida al interés romántico de la Mujer Maravilla; al hablar de por qué cree que esta película es diferente suelta una bofetada a Marvel:

"Dentro de este género, es difícil hacer algo nuevo. Normalmente ves a un montón de gente con disfraces matándose unos a otros y destrozando ciudades... ya sabes. Sé que hay algo llamado 'Guerra del Infinito' en camino, lo cual, no sé... ¿De verdad? ¿Guerra del Infinito? ¿Necesitamos más guerras todo el tiempo?"

Con 'Guerra del Infinito' se refiere a la próxima película de los Vengadores, que de momento conocemos como 'Avengers: Infinity War'. La producción más gigantesca del estudio Marvel hasta ahora, la reunión de casi todos sus personajes (cinematográficos) en una megabatalla por el destino del universo. Sí, puede aburrir ver otra "guerra" pero una como ésta, de esta magnitud, con Spider-Man luchando codo a codo con Star-Lord, no la hemos visto aún...

En la entrevista, que puedes ver más abajo, Chris Pine añade que, ante todo, 'Wonder Woman' va de "una mujer que es amor y compasión, y cómo el amor supera a todo. ¿No es genial eso? Es una locura muy increíble". Se le nota muy feliz con el trabajo que ha realizado la directora, Patty Jenkins, posiblemente la razón por la que aceptó interpretar un papel secundario cuando sonaba para encarnar a algún superhéroe con película propia.

Lo cierto es que, por una vez, las estrellas de Warner pueden caminar por las alfombras rojas con la frente bien alta, presumiendo del primer éxito del universo de superhéroes de DC, una película que está recibiendo buenas críticas y que, de momento, está triunfando en taquilla: en Estados Unidos ya lleva recaudados 11 millones de dólares sólo en la sesión de la noche del jueves. Wonder Woman ha tardado 76 años en tener su película pero parece que la espera ha merecido la pena.