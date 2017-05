David Lynch se opone a los trailers: "Cuentan prácticamente toda la historia. Eso es perjudicial"

Cualquiera que haya visto dos o tres trabajos de David Lynch sabe que no le gusta seguir la corriente de la industria. No sólo por sus temas, le incomoda explicar su obra; prefiere misterios, sensaciones y experiencias, y eso es parte de lo que le hace especial. Mientras Hollywood se empeña en arrojar luz sobre los secretos de sus películas, se agradece que alguien se preocupe por conservarlos.

Aparte de rodar precuelas, spin-offs y secuelas que exploran detalles que resultaban enigmáticos (como el origen de 'Alien'), Hollywood está apostando por destripar sus estrenos meses antes de que lleguen a las salas de cine. Rara es ya la película que no cuenta con, al menos, un teaser, un tráiler, el llamado "tráiler final" y spots de televisión (a veces hasta los carteles incluyen spoilers). Así, cuando nos sentamos en la butaca ya hemos visto parte de los momentos más divertidos o asombrosos, y no se disfruta igual que al descubrirlos por primera vez en la gran pantalla.

Es por eso que David Lynch considera que los trailers son "perjudiciales". Como sabrás, el autor vuelve a estar de moda porque ha regresado con una nueva temporada de 'Twin Peaks' que está dando mucho que hablar. En una reciente entrevista motivada por la serie, Lynch expone su punto de vista sobre el recurso publicitario:

"Hoy en día, los trailers de las películas te cuentan prácticamente toda la historia. Creo que eso es realmente perjudicial. Personalmente, no quiero saber nada cuando voy al cine. Me gusta descubrir, meterme en ese mundo, intentar obtener la mejor imagen, y sonido, que sea posible, sin interrupciones; así puedes tener una experiencia. Y cualquier cosa que destruya eso no es buena."