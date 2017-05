Doug Liman explica por qué no dirige la película de 'Gambit' (prepárate para reír)

Cada vez tengo más claro que los directores deberían hablar lo menos posible. No me refiero a dar detalles de su trabajo, eso puede ser muy interesante, sino a cuando hablan de sí mismos, su estilo o las claves de sus éxitos. Algunos son humildes, inteligentes y sabios, pero la mayoría acaba dejando en evidencia sus carencias o, simplemente, sueltan tal cantidad de tonterías que resulta vergonzoso. Esto es lo que le ha pasado a Doug Liman.

A este realizador estadounidense no le falta trabajo en la industria de Hollywood; es conocido por títulos como 'El caso Bourne' ('The Bourne Identity'), el remake de 'Sr. y Sra. Smith’ ('Mr. & Mrs. Smith'), 'Jumper' y 'Al filo del mañana' ('Edge of Tomorrow'). Recientemente tuvo entre manos 'Gambit', uno de los spin-offs de X-Men que prepara 20th Century Fox, con Channing Tatum liderando el reparto, pero lo abandonó por otro proyecto de superhéroes: 'La Liga de la Justicia Oscura', para Warner y DC.

Ahora acaba de estrenar en la cartelera estadounidense su último thriller, 'The Wall', y en una de las entrevistas que ha concedido como parte de la promoción le preguntaron por qué abandonó 'Gambit', una decisión que no había sido explicada hasta ahora. La respuesta de Doug Liman no tiene desperdicio y creo que le retrata muy bien:

"Busco una conexión personal con las películas que hago y quizá no sea inmediamente obvia. Ya sabes, como, ¿cuál es mi conexión con Jason Bourne? Tengo una profunda conexión personal con esa película porque iba del Irán-Contra y mi padre llevó las investigaciones del Irán-Contra. En cada historia tengo una conexión personal. Con The Wall, pensarás, ¿qué puede tener en común este cineasta de Nueva York con esos dos soldados arrinconados en Irak? Pero The Wall va realmente de perseverancia. Va de levantarse y seguir adelante, y eso es algo que he experimentado de primera mano. No en la guerra pero en otros aspectos de la vida. Con Gambit, sencillamente nunca encontré una manera personal de entrar. A veces pasa, a veces no."

Y se queda tan ancho. El director de 'Jumper' dice que siempre necesita una conexión personal con sus películas... y resulta que puede ser suficiente con que un personaje sea muy tenaz. ¿Acaso no había nada así en 'Gambit' con lo que pudiera identificarse? ¿Su protagonista no supera conflictos? Y si es verdad que no había nada que le enganchara del guion, ¿por qué aceptó el encargo? No sería el primero que reconoce que trabaja por dinero, como la mayoría, pero Doug Liman parece que necesita quedar bien, como un artista muy personal y sensible.

Rupert Wyatt fue el primer director con el que contó Fox para adaptar las aventuras de Gámbito pero se marchó por diferencias creativas con el estudio. Tras el fichaje y abandono de Liman, el spin-off presentado por todo lo alto hace dos años en la Comic-Con de San Diego, con un borrador del prestigioso autor de cómics Chris Claremont, está huérfano y en el limbo, sin fecha de rodaje ni de estreno. Lamentable la gestión de Fox con este proyecto.