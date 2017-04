El 'caso Martha' de Batman v Superman sigue dando que hablar: Diane Lane se pronuncia

Aunque a servidor le parezca una auténtica delicia en cuanto a cine superheróico se refiere, hay que reconocer que ‘Batman v Superman: El amanecer de la justicia’ ('Batman v Superman: Dawn of Justice') no es una película en absoluto digerible para todo el público, y muchos de los palos recibidos en su momento, pese a no estar todos completamente justificados, sí que llegan a ser comprensibles.

Desde ese estilo visual barroco y excesivo marca Zack Snyder, hasta sus vergonzantes lagunas argumentales —solventadas con creces en el posterior montaje del director—, muchos han sido los temas que hicieron poner el grito en el cielo al fandom de medio mundo; pero ninguno ha tenido tanta fuerza como el que podríamos denominar 'Caso Martha'.

Porque, un año más tarde del estreno en salas, el hecho de que el Caballero Oscuro y el Hombre de Acero dejasen de lado sus violentas diferencias tras conocer que sus madres comparten nombre sigue trayendo cola, y en una entrevista reciente para The Hollywood Reporter, la actriz Diane Lane se ha posicionado sobre el tema:

“Es la compasión por un hombre que ha perdido a su madre. Una vez comprendes sus heridas, puedes trabajar mejor con la gente.”

Rompiendo una lanza a favor de la señora Lane, que ha confirmado que repetirá el papel de Martha Kent en la nueva ‘Liga de la Justicia’ (‘Justice League’), he de decir que no llegaré a comprender todo el odio vertido hacia una decisión de guión que no sólo humaniza a los dos personajes estrella de Detective Comics, sino que también hizo esbozar una sonrisa cómplice a los que llevamos una buena temporada devorando viñetas sin haber dado importancia a la coincidencia.