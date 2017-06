El director de 'La momia' explica el final y confirma la conexión con las anteriores versiones

Ya hemos comentado que en el reboot de 'La Momia' que acaba de llegar a los cines hay un guiño a la versión de 1999 protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz. Teniendo en cuenta que la nueva película supone el comienzo de una franquicia (conocida como 'Dark Universe') había dudas sobre el significado de esa referencia así que el director, Alex Kurtzman, ha decidido aclararlo.

"Tienes que brindar tributo y homenajear a todo lo que vino antes. No siento más que respeto por todas las películas que se han hecho, y los cineastas que las hicieron. Negar su existencia en forma alguna, creo que sería increíblemente grosero. Todos esos films son parte de la historia de los monstruos de Universal y por eso pensé que, en lugar de decir que no son canon, vamos a decir: 'No, es parte del canon; simplemente lo estamos llevando a un lugar nuevo."

No contento con la respuesta de Kurtzman, el reportero insiste y pregunta si ese "easter egg" de 'La momia' de 1999 significa que Rick O'Connell (Fraser) aún está por ahí y puede compartir escenas con Nick Morton (Tom Cruise). "¡Claro! ¿Por qué no?", contestó el realizador. Es decir, posiblemente no aparezca, porque O'Connell nació en 1890 pero la opción no está descartada, por si se les ocurre alguna solución (como un flashback). Es lo más inteligente, sin duda.

Sobre el final de 'La momia'... evidentemente: ¡SPOILERS!

Si ya has visto 'La momia' es muy posible que te hayas quedado con dudas sobre lo que ocurre al final, cómo queda el personaje de Cruise y cómo piensan continuar con la saga. A continuación he destacado unos extractos de una entrevista a Alex Kurtzman publicada en HollywoodReporter donde habla del último tramo de la película:

[Sobre el aspecto de Cruise, con su personaje ya transformado] "Al final, me apunto a la teoría de "esconder el tiburón". Si das al público lo justo para que su imaginación pueda correr libremente, tiende a ser mucho más efectivo que simplemente dejarles ver todo bajo la dura luz del día." "En realidad usamos una buena cantidad de los diseños de Tom con apariencia de monstruo en el momento en el que grita a Jenny. Como es tan rápido, no puedes procesar exactamente lo que es. Sabes que hay algo muy mal, pero no puedes decir lo que es. La elección de jugar con la silueta de Tom fue diseñada a partir de la idea de que lo que no vemos va a ser más aterrador, y en ese momento hay un elemento de subjetividad en la narrativa, porque ella está intentando verle y nosotros estamos intentando verle. Estoy intentando unir su experiencia con la del público."