El equipo de 'Blade Runner' no entendió la película: "No sabíamos qué diablos habíamos hecho."

Como cada vez que se habla de ‘Blade Runner’, se hace necesario volver a ensalzar la que, junto a ‘Alien: El octavo pasajero’, es la obra clave de la filmografía del realizador Ridley Scott, y una pieza fundamental dentro de la ciencia ficción de todos los tiempos. Es brillante tanto formal como narrativamente, su estética es impecable y atemporal, y 35 años después continúa siendo referente clave entre sus congéneres; no obstante, esto no la exime de ser un título difícil de digerir.

La que, a ojos de muchos espectadores —entre los que me encuentro, pese a que forme parte de mi filmografía de cabecera—, es una de las cintas más pedantes de la historia, no destaca por la sencillez de su lectura precisamente, generando confusión tras su visionado incluso a los miembros de su equipo de producción. El actor M. Emmet Walsh —el Capitán Harry Bryant en la película—, ha comentado este curioso efecto recientemente en una entrevista para el Hollywood Reporter.

El intérprete de 82 años, entrevistado con motivo del lanzamiento del tráiler de ‘Blade Runner 2049’, comentó que, como suele ser habitual en la industria, antes del preestreno de la ‘Blade Runner’ original, se realizó una proyección privada para el equipo del filme. Lo que debería haber terminado en celebración y vítores, tuvo un resultado radicalmente opuesto.

“Estábamos sentados allí y terminó. Y nada. ¡No sabíamos qué decir, qué pensar ni qué hacer! ¡No sabíamos qué diablos habíamos hecho! El único que parecía entenderlo era Ridley.”

Además de comentar esta atípica reacción, Walsh sacó a relucir otras anécdotas de la producción de ‘Blade Runner’ de lo más sorprendentes —e hilarantes—, una de las cuales no debió hacerle mucha gracia, ya que le hizo perder un papel en una cinta con Michael Keaton.

“Estábamos en el set de mi oficina y, de repente, Ridley me dice, “¿Puedes fumar?”. Le dije que no era fumador, pero él quería que lo intentase, así que fumé. Ridley rodó muchísimo, hicimos muchas tomas, y yo me iba poniendo más y más enfermo. Llegó un momento en que dije “Ridley debería estar colgado del techo por las pelotas”, y una de las personas que estaban presentes era Alan Ladd Jr. [antiguo presidente de 20th Century Fox]. Yo no lo sabía. Había sido contratado para estar en otra película con Michael Keaton, pero Alan encontró mi comportamiento ofensivo y me sacó del film.”

Aquí no quedó el asunto, porque si Scott le costó indirectamente un puesto de trabajo a Walsh, este dio al director más de un quebradero de cabeza a raíz de una apuesta de diez dólares relacionada con los retakes que debieron rodarse a causa de los constantes cambios de guión.

“Un par de meses después, recibo una llamada de Bud Yorkin, uno de los productores, diciéndome que volviese porque seguían haciendo modificaciones. Así que vuelvo a repetir con Bud, terminamos, y le digo, “volveré, no hemos terminado.” Y Yorkin me contesta, “No, no. Esto es todo. No hay más”. Así que le digo que apuesto diez dólares, y él acepta. Un par de meses después, recibo una llamada de Ridley y me dice, “¿Qué cojones está pasando contigo y Bud Yorkin? Te necesito aquí. Tengo que cambiar algo y Yorkin dice que no puedo hacerlo. ¡¿De qué diablos va todo esto?!” Nuestra apuesta de diez dólares estaba paralizando su película multimillonaria. Al final volví a repetir, y esos diez dólares me estaban esperando.”

Finalmente, tras criticar la voz en off del montaje original y dejar caer que cree que “Ridley fue obligado a añadir el voiceover en el primer corte, y tuvo control suficiente para poder quitarlo en el segundo”, el veterano actor, con más de doscientos créditos a sus espaldas en cine y televisión, ha expresado sus poco halagüeños pensamientos sobre el tráiler de ‘Blade Runner 2049’.

“Creo que el tráiler parece interesante. Si te fijas en la ‘Blade Runner’ original, es considerablemente más lenta que ese tráiler. Creo que Harrison se ve bien en los planos que he visto suyos. No sé quién es el chico [refiriéndose a Ryan Gosling]. Si alguien me manda una entrada gratis, puede que vaya a verla, pero no voy a gastar once dólares o lo que sea para verla. Es triste saber que pueden hacer una película sin mí.”

Más de tres décadas después, y con una secuela que llegará a nuestras pantallas el próximo octubre encabezada por Ryan Gosling y dirigida por Denis Villeneuve, ‘Blade Runner’ continúa alimentando su leyenda —para bien o para mal—, reafirmándola como el clásico imperecedero que nunca ha dejado de ser. Esperemos que ‘2049’ haga el máximo honor posible a su predecesora, porque elevar el listón va a ser muy, muy complicado.