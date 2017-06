Elizabeth Banks carga contra Spielberg: "Nunca ha hecho una película con una protagonista femenina"

No es habitual que alguien de la industria del cine hable mal de Steven Spielberg o de un cineasta de su talla (pienso en Clint Eastwood o Martin Scorsese). Lo hizo Shia LaBeouf pero está en una fase tan experimental y excéntrica que su crítica quedó enterrada, como otra de sus rarezas para llamar la atención; ahora es Elizabeth Banks quien ha cargado contra el director por un motivo sorprendente.

La actriz de 'Power Rangers' y directora de 'Dando la nota 2' ('Pitch Perfect 2') recibió uno de los mayores reconocimientos del evento "Women in Film Crystal + Lucy Awards", y durante el discurso de agradecimiento se acordó de Spielberg: "Fui a ver Indiana Jones, Tiburón y todas las películas que ha hecho, y por cierto, nunca ha hecho una película con una protagonista femenina. Lo siento, Steven. No quiero dejarte con el culo al aire pero es verdad".

Banks habrá visto muchas películas de Spielberg pero es evidente que no las ha visto todas. Por lo visto le faltan 'Loca evasión' ('The Sugarland Express', 1974) con Goldie Hawn como una de las protagonistas, 'El color púrpura' ('The Color Purple', 1985) con Whoopi Goldberg liderando el reparto, y el último estreno del cineasta, 'Mi amigo el gigante' ('The BFG', 2016), con la niña Ruby Barnhill como heroína principal. Ahora tiene entre manos 'The Papers' con Meryl Streep como una de las dos estrellas.

Es verdad que sólo son 3 de 30 películas estrenadas hasta ahora, son pocas, pero ¿por qué atacar sólo a Spielberg? ¿Qué pasa con Scorsese? Y lo más importante, ¿por qué Spielberg tendría que rodar más películas con protagonistas femeninas? Es verdad que faltan más historias lideradas por mujeres, como señalaba Jessica Chastain recientemente, pero no creo que el problema sea que los hombres rueden historias de mujeres sino la falta de oportunidades en Hollywood para las directoras.

Lo hemos comprobado con 'Wonder Woman', Warner confió en Patty Jenkins y ha sido un éxito. El público y la crítica están encantados y quieren más. Con más directoras, es natural que aumenten las historias femeninas. Decirle a Spielberg, Scorsese u otro director consagrado que debe incluir a más mujeres como protagonistas de las historias que quieren contar no creo que sea la solución. ¿Qué opinas?