Jake Gyllenhaal no cree en el resurgimiento del cine musical: "Se ha perdido el oficio"

Con la banda sonora de 'La La Land' sonando a todo trapo en mi lista de reproducción y con la nueva versión en acción real del musical de Disney de 'La Bella y la Bestia' -por no hablar de los últimos dos grandes éxitos animados Disney como 'Frozen' y 'Vaiana' ('Moana')-, sí parece que estamos ante el resurgimiento del musical en el cine. Mientras unos acogen este resurgimiento con los brazos abiertos, otros, como el actor Jake Gyllenhaal tienen sus dudas.

Y lo cierto es que el razonamiendo del actor de por qué este nuevo cine musical no llegará a afianzarse del todo ni a tener el encanto de los musicales de la época dorada de Hollywood tiene sentido y todo amante del musical debería compartirlo y apreciar su lado romántico y defensa de la esencia del verdadero oficio de un actor de musical,

Y es que Jake Gyllenhaal lleva ya varios años compaginando su carrera en el cine con la teatral en los escenarios de Broadway, y aunque ya ha realizado algún que otro musical en temporadas cortas, ahora se enfrenta a todo un reto sobre los escenarios, el famoso musical de Sondheim 'Sunday in the Park with George', lo que ha hecho que se dé cuenta del trabajo que supone ser un completo actor de musical y a dudar sobre las capacidades del Hollywood actual para afrontarlo:

"Hubo un tiempo en el que los musicales se hacían muy a menudo y un actor tenía que saber actuar, bailar y cantar para poder trabajar en el sistema de estudios de Hollywood. Había unas habilidades y un oficio muy completo que había que dominar y eso se ha perdido en la actualidad."

Jake Gyllenhaal defiende -y con mucho sentido-, el trabajo más puro del actor del musical y la necesidad de Hollywood de volver a adquirir todas las habilidades necesarias para hacer musicales como los de antes: "Hay más necesidad de ser famoso que de aprender el oficio. Se necesita mucho trabajo duro y, al final, se nota si lo falseas".

Vía | Indiewire