James Cameron habla de los Oscars, las secuelas de Avatar, la saga Terminator y el final de Titanic

"La Academia toma la posición de: 'Es nuestro deber patriótico decirle a la gran plebe lo que debería estar viendo'. Y no premian las películas que la gente quiere ver. Les dicen: 'Sí, crees que te gusta eso, pero lo que debería gustarte es esto'."

Cuando habla James Cameron, es raro que no proporcione material para algún artículo. No en vano, es el director de las dos películas más taquilleras de todos los tiempos, es autor de un par de clásicos del género fantástico y su ambiciosa 'Titanic' arrasó con 11 Oscars, siendo la película más premiada de la historia junto con 'Ben-Hur' y 'El señor de los anillos: El retorno del rey'. Es un cineasta especial, no hay duda.

Lo es también cuando trata con la prensa. El canadiense de 62 años suele ser cercano y claro, sin pelos en la lengua, como si le diera igual lo que hagan luego con sus palabras. The Daily Beast, tuvo la suerte de entrevistarle y preguntarle por los Oscars, las secuelas de Avatar, la saga Terminator e incluso el final de 'Titanic'. A continuación puedes leer sus respuestas más destacadas e interesantes:

El problema de los Oscars

La semana pasada se anunciaron las nominaciones a los Oscars y, como todos los años, hubo polémica y críticas por ignorar interpretaciones y películas que contaban con fuerte apoyo del público. A pesar de haber ganado un par de estatuillas, el cineasta se muestra crítico con el criterio de los miembros de la Academia de Hollywood y mantiene que hay prejuicios contra los grandes espectáculos cargados de efectos visuales:

"Ha habido unas pocas veces a lo largo de la historia de los Oscars donde una película extremadamente popular ha sido bien recibida, pero un año normal la Academia toma la posición de: "Es nuestro deber patriótico decirle a la gran plebe lo que debería estar viendo". Y no premian las películas que la gente quiere ver, por la que está pagando dinero. Les dicen: "Sí, crees que te gusta eso, pero lo que debería gustarte es esto". Y mientras sea así no espere índices altos de audiencia. Titanic fue un caso muy raro. Fue una película que hizo una burrada de dinero y tuvo un montón de nominaciones. La próxima vez que veamos eso, la audiencia subirá. Es así de simple."

“La mayoría de los miembros de la Academia todavía son actores. Mira, me encantan los actores, pero así es cómo piensan: normalmente son escépticos hacia la tecnología. Así que cuando ven una película que depende demasiado de los efectos visuales, dicen: "Oh, no es una película de actores". "Titanic fue una película de efectos visuales con piel de cordero, ¿sabes? Sí, tuvo efectos visuales, pero se centraba en la gente y la historia. Pero si haces una película como 'Avatar', los efectos están justo ahí delante, y aunque pienso que las actuaciones fueron igual de buenas, y la historia que contamos era igual de buena, no van a premiarla del mismo modo." "Tomé una decisión mucho antes de 'Titanic' por la que no iba a servir a dos maestros: voy a dar prioridad a mi cine visual. Incluso cuando me llevo un terrible montón de tiempo con los guiones y las interpretaciones, todavía amo hacer cine grande y visual. Dudo que vaya a ser nominado otra vez, pero si pasa, probablemente voy a perder contra una película de Woody Allen. Es la naturaleza de los premios."

¿Va a dirigir alguna vez una película de Marvel o Star Wars?

"No estoy interesado lo más mínimo en trabajar en la casa de otro."

Las secuelas de Avatar

Se ha hablado MUCHO sobre las secuelas de 'Avatar' (2009) y no deja de retrasarse el rodaje, pero parece que por fin está todo listo para comenzar a filmar este verano. Recordemos que Cameron reveló que tiene entre manos cuatro nuevas entregas y que la primera tiene previsto su estreno en las navidades de 2018. Esto es lo que comenta el cineasta sobre su nueva saga:

"La cuestión es que no me centro en Avatar 2. Me centro en Avatar 2, 3, 4 y 5, por igual. Así es exactamente cómo lo estoy abordando. Acabo de terminar el guion de Avatar 5. Ahora estoy empezando el proceso activo de preproducción. En agosto trabajaré con los actores en el espacio de captura [de movimientos o de interpretación]." "Nuestro espacio está operativo y funcionando, y todo ha sido diseñado. Me siento como si hubiera salido de la cárcel porque he estado en la caverna de escritura durante los últimos dos años. Estoy disfrutando de la vida, realmente. No me gusta escribir."

Sobre la saga 'Terminator'

Recientemente nos enteramos de un notición sobre la franquicia 'Terminator': Cameron vuelve a estar implicado en la producción de una nueva entrega que concluirá la historia. El autor de 'Terminator' (1984) y 'Terminator 2' (1991) será el "padrino" de esa sexta película y quiere a Tim Miller como director. En la jugosa entrevista de Daily Beast no se refiere a este proyecto pero deja una opinión sobre la saga que explica por qué le sigue interesando:

"Ha estado tambaléandose, intentando volver a encontrar su voz. Es fácil recordar con cariño las cosas que iniciaron una franquicia. Es difícil mantener una franquicia vigorosa y relevante. Creo que es posible contar una gran historia de Terminator ahora. Vivimos en una era digital, y Terminator, al final, va sobre nuestra relación con nuestra propia tecnología, y cómo nuestra tecnología puede devolvernos el reflejo: en la película, literalmente, es una forma humana que es un rival y una amenaza. Pero también, en las dos películas que hice, trata de cómo perdemos nuestra humanidad. En un tiempo donde la gente está siendo absorbida por su mundo social virtual... Siempre digo: si Terminator iba de la guerra entre los humanos y las máquinas, mira a tu alrededor, en cualquier restaurante o aeropuerto, y dime que las máquinas no han ganado cuando cada humano que ves está esclavizado a su dispositivo."

El discutido final de 'Titanic'

De nuevo, le dicen al director que se equivocó con la conclusión de 'Titanic' (1997), que se podrían haber salvado los dos protagonistas. En lugar de mandar a tomar viento al entrevistador, Cameron acepta responder una vez más: