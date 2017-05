Jessica Chastain dice que necesitamos más mujeres entre la crítica y ataca la técnica de Johnny Depp

Hace un par de años, Meryl Streep mostró su indignación por la escasez de mujeres entre los críticos que aportan valoraciones a Rotten Tomatoes (168 frente a 760), señalando que una web de referencia tan popular sólo estaba respondiendo a los gustos de una parte de la población. "No somos iguales los hombres y las mujeres, nos gustan cosas diferentes", señaló la veterana actriz.

Ahora, otra de las estrellas más cotizadas y respetadas de la industria, Jessica Chastain, ha reabierto el debate. Con motivo del estreno de 'El caso Sloane' ('Miss Sloane'), la intérprete fue entrevistada por The Guardian y explicó por qué considera importante que más mujeres se dediquen a la crítica: así habrá más apoyo a historias femeninas.

(a partir del minuto 2:50) "Ha habido mucha discusión sobre la diferencia salarial en todas las industrias, sobre el hecho de que menos del 7% de los cineastas en Hollywood sean mujeres, pero ahora mismo el tema del que la gente no está realmente hablando son los críticos. Los críticos son los que sugieren al público qué historias son valiosas y valen la pena, y cuando tienes un 90% de críticos de cine que son varones, quizá no sean capaces de comentar una película desde un punto de vista neutral en cuanto al género. Debemos entender que necesitamos que más críticas femeninas hagan saber a las mujeres, y a los hombres, que las historias sobre mujeres son tan interesantes como las historias sobre hombres."

¿Qué opinas? ¿Tiene razón? Me parece incuestionable que hay muy pocas mujeres dedicadas a la crítica y estoy seguro de que, si hubiera más, tendría un impacto en la valoración que se hace del cine; no obstante, me causa dudas que se pida para recomendar más historias de mujeres, para decirle al público que son "tan interesantes" como las de los hombres. ¿De verdad es necesario? ¿No lo sabemos ya? No he notado que los críticos masculinos desprecien o infravaloren esas historias pero quizá es porque soy hombre...

La imagen que encabeza el artículo, y que está triunfando en las redes sociales, pertenece a otra entrevista para la BBC donde le preguntan por Johnny Depp y su supuesto método de trabajo: usar un pinganillo para que alguien le recuerde sus diálogos. Puedes ver la respuesta de Jessica Chastain a continuación:

