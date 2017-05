Joseph Fiennes estuvo cerca de ser Obi-Wan Kenobi pero la hija de George Lucas lo impidió

Creo que todos estaremos de acuerdo en que Ralph tuvo más fortuna en el reparto de genes que su hermano Joseph Fiennes, pero éste se las ha apañado para labrarse una extensa carrera con varios títulos destacables. Ahora triunfa en televisión con la (sobrevalorada) adaptación de 'El cuento de la criada' ('The Handmaid's Tale'), donde da vida a uno de los malvados "comandantes".

Durante una entrevista motivada por esta serie, Fiennes se refirió a uno de los papeles más importantes que estuvo a punto de conseguir: dar vida al joven Obi-Wan Kenobi en la trilogía de precuelas de 'Star Wars'. Según el actor, después de numerosas audiciones su único rival para el papel era Ewan McGregor; el siguiente paso era reunirse con George Lucas y el director de casting, Robin Gurland, para una última prueba. Lo que no esperaba es que la hija de Lucas pudiera ser tan importante en el proceso...

"Era una niña agradable, encantadora. Debía tener unos cinco años, y me la presentaron: 'Éste es Joe y posiblemente va a ser Obi-Wan Kenobi'. Su hija se dio vuelta y dijo: 'No me gusta este tío. Es raro. No me gusta'. Y así fue mi audición."

Todavía no he visto una interpretación que me haya gustado de Joseph Fiennes, me parece que sobreactúa y no consigue dejarse llevar del todo por sus personajes (quizá la sombra de su hermano es demasiado alargada), pero lamento que tuviera que sufrir esa experiencia, no debió ser fácil llegar tan lejos para tener un papel tan suculento y que su sueño acabara porque a la hija del director no le cayó bien. Ningún actor debería pasar por eso (nadie, en realidad).

Por supuesto, Ewan McGregor ganó el papel e hizo un buen trabajo como Obi-Wan, es uno de los pocos aciertos que encuentro en las precuelas de 'Star Wars'. Por cierto, al actor no dejan de preguntarle si habrá un spin-off sobre su personaje o si quiere hacerlo, a lo cual sigue diciendo que lo haría encantado pero nadie de Lucasfilm le ha llamado para hablar de esa posibilidad. En este vídeo de su paso por el talk show de Jimmy Kimmel puedes ver su última respuesta sobre el asunto: