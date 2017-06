Julie Andrews no quiso estar en 'El regreso de Mary Poppins' y ya sabemos por qué

'El regreso de Mary Poppins' ('Mary Poppins Returns') llegará a los cines el 25 de diciembre de 2018. Aún tendremos que esperar más de 18 meses para verla, pero Disney lanzó recientemente varias imágenes de esta secuela del clásico de 1964 para ir abriendo el apetito. Lo que quizá amargó todo eso para algunos fue la confirmación de que Julie Andrews no iba a aparecer en ningún momento en esta película en la que es Emily Blunt la que se mete en la piel de la mítica niñera.

Seguro que más de uno habrá llegado a la precipitada conclusión de que Andrews tiene algo en contra de la película, pero lo cierto es que no es el caso. De hecho, Rob Marshall, director de la película y amigo de la veterana actriz desde que colaborase con ella en una versión teatral de '¿Víctor o Victoria?' ('Victor Victoria') en 1995, recuerda que hablaron con ella sobre el proyecto hace años y que su reacción fue muy positiva:

Ella sabía que estábamos trabajando en ello; entonce le dijimos, "Lo vamos a hacer", y ella contestó: "Oh, gracias a Dios". Después le comentamos, "Y estamos pensando en Emily Blunt", y ella simplemente alzó sus manos y dijo que sí. Creo que mucha gente se siente así sobre el trabajo de Emily.

La gran duda que nos queda es saber entonces el motivo por el que no ha querido hacer ni tan siquiera un cameo. Recordemos por ejemplo que Dick Van Dyke sí va a aparecer, pero no para volver a dar vida a Bert. ¿Qué es entonces lo que ha sucedido con Andrews? El propio director señala que ella apoya la película al 1.000% y nos recuerda lo que le comentó la actriz para justificar su ausencia en la película:

Este es el show de Emily y de verdad que quiero que lo sea. No quiero que sea: "Oh, ahí viene esa Mary Poppins". No deseo eso. De verdad que me gustaría que ella coja el papel y lo haga suyo, porque va a estar brillante.

Tiene sentido, y es que a veces nos dejamos llevar tanto por la nostalgia que no tenemos en cuenta que los tiempos cambian y hay que hacerse a ello. Marshall no duda en recordar que Andrews nos regaló una interpretación memorable que le valió un muy merecido Oscar, pero también que Blunt es la persona adecuada para tomar el relevo. Esperemos que esté en lo cierto, aunque a priori yo no le pongo la más mínima pega a su elección, ¿y vosotros?

Vía | EW