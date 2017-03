'Kong: La isla calavera' iba a tener un comienzo más impactante y otra escena post-créditos

'Kong: La isla calavera' ('Kong: Skull Island') ha sido un éxito de taquilla y los críticos han quedado más contentos de lo habitual para tratarse de un blockbuster. Es una película absurda, como no podía ser de otra manera, pero su autor, Jordan Vogt-Roberts, logra convertir eso en una ventaja, explotando el espectáculo que proporcionan las criaturas gigantes y el humor de una trama delirante.

En una de sus últimas entrevistas, Vogt-Roberts comenta un par de ideas interesantes que habrían cambiado el prólogo y la escena post-créditos. En el primer caso, los productores lo consideraron una locura y en el segundo había un conflicto de coherencia con la otra película con la que se vincula al final. Vamos a entrar en terreno de SPOILERS así que no sigas leyendo si quieres saber cómo empieza y cómo acaba 'Kong: La isla calavera'...

'Kong' arranca durante la II Guerra Mundial, con un piloto del ejército estadounidense enfrentado a otro japonés, después de que sus respectivos aviones de combate caigan en la Isla Calavera. Mientras pelean, se encuentran con King Kong. Jordan Vogt-Roberts quiso hacer algo diferente con esa sencuencia:

"Presenté al estudio un principio alternativo y dijeron: 'No. Estás loco. ¡No puedes hacer eso!'. Es la II Guerra Mundial. Un escuadrón entero llega a esta playa. Se están matando los unos a los otros... y entonces, de repente, surge este mono gigante de la jungla. Es un mono que se parece mucho al de la última película de 'King Kong'. Y ellos simplemente lo matan. Está muerto. Y te quedas sentado pensando: 'Espera, ¿acaban de matar a King Kong? ¿Se cargaron al héroe del film?'. Y entonces escucharías un rugido y verías una criatura mucho más grande: el verdadero King Kong. Esa era mi loca versión queriendo enviar un mensaje de que ésta no es como ninguna otra de las películas de King Kong que has visto."

Me gusta mucho el inicio de 'Kong' pero este otro habría sido aún más sorprendente e impactante. Entiendo por qué el estudio se asustó, claro, la imagen de Kong acribillado a balazos, muerto, aunque sea por unos segundos, podría ser demasiado violenta para el tipo de entretenimiento que están vendiendo. Una lástima...

Por otro lado, el director comentó la idea original descartada para la escena que hay después de los créditos finales, donde 'Kong' hace referencia al universo del reboot de 'Godzilla' (2014):

"Conrad [Tom Hiddleston] y Weaver [Brie Larson] están en un bote, en el Océano Ártico, con Brooks [Corey Hawkins]. Le dicen: '¿A qué estamos esperando?'. Y Brooks responde: 'Esperad, esperad...'. Entonces Godzilla rompe el hielo y sale a la superficie. Pero nos dimos cuenta que en 'Godzilla' dicen que no ha salido a la superficie desde las pruebas con las bombas atómicas. Así que nos quedamos con esta escena mucho más básica. Las respuestas me han sorprendido un poco. Parece que es muy evocadora."

En este caso creo que el cambio obligado fue un acierto. No sólo porque habría roto la coherencia del anterior film sino porque no creo que fuera el mejor momento para recuperar a Godzilla, habría sido demasiado gratuito. Y el epílogo está bien planteado: se recuerda que hay más monstruos y que tienen una larga historia en la Tierra. Es un buen teaser para lo que está por llegar, esa locura de 'Godzilla vs. King Kong' en el año 2020.

Por último, aquí dejo un par de llamativas imágenes del arte conceptual del proyecto, obra de Eddie del Rio. Como puedes ver, el simio iba a tener un gran trono e iba a ser un auténtico Rey para los indígenas, en una de las versiones alternativas del guion que fueron descartadas: