¡'La máscara' iba a ser una película de terror! New Line quería a su nuevo Freddy Krueger

1994 fue un gran año para la carrera de Jim Carrey, ya que estrenó 'Ace Ventura, un detective diferente' ('Ace Ventura, Pet Detective'), 'La máscara' ('The Mask') y 'Dos tontos muy tontos' ('Dumb and Dumber'), convirtiéndose así en una estrella. SIn embargo, la segunda estuvo a punto de ser una película muy diferente, pues Chuck Russell, su director, ha revelado que la idea inicial de New Line era hacer una película de terror en la línea de Freddy Krueger.

Recordemos que Russell ya había aportado su granito de arena a la saga liderada por Robert Englund con 'Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño' ('A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors'), una de las mejores secuelas dentro del cine de terror, por lo que sabe de lo que habla al hacer esa comparación. Él mismo ha recordado en una charla con Xfinity cómo era el proyecto originalmente cuando New Line se hizo con los derechos del personaje:

Es un gran ejemplo de luchar por tu visión de la película. Lo cambiamos de una película de terror a una comedia. Estaba concebida como una película de terror. Esa fue la batalla. New Line quería una nueva cinta en la línea de Freddy (Krueger). Por coincidencia, yo había visto el mismo cómic original de 'La Máscara' que acabaron comprando y pensé: "Mola mucho, pero es demasiado parecido a Freddy Krueger". De verdad que lo era. Se ponía la máscara y mataba gente. Y tenía one-liners. Molaba mucho, estaba repleto de sangre y era un cómic en blanco y negro. Luego rehicieron los cómics para que se parecieran a la película, pero los originales molaban mucho, eran oscuros y daban miedo, pero sabía que como película se habría parecido demasiado a las de Freddy Krueger.

Lo cierto es que no cuesta ver cómo se le podría dar un giro siniestro al personaje, pues cuenta la historia de un hombre normal que actúa como un loco tras ponerse una singular máscara verde que literalmente posee a quien la utiliza. Con esa premisa y los cómics originales de Dark Horse como base podían haber apostado por el terror con mucha facilidad, pero Russell no quiso ir a lo fácil. Eso sí, él mismo reconoce que habría sido casi imposible haberlo reconvertido en una comedia de de no haber contado con Carrey:

Había visto poco antes a Jim Carrey en un stand-up en la Comedy Store de Sunset y me había impresionado. Parecía como una alucinación en vivo. Mientras trabajaba con él, solía proponerle ciertos retos para hacer comedía física que ni él ni yo podíamos imaginar. Disfrutamos mucho porque conseguimos que él lo llevase todo un poco más allá. Decía: "Chico, no sé, simplemente pienso en algo y voy a por ello". Tiene mucho talento. Es un genio de la comedia. Yo dije que teníamos que contratarlo. La desarrollamos para él. La gente me ha preguntado a quién hubiera contratado si no hubiéramos tenido a Jim. Echo un ojo a mi antigua lista y en ella estaban Matthew Broderick y Nicolas Cage como posibilidades, pero fue Jim quien lo inspiró todo. Creo que nadie que no fuera Jim podría habernos ayudado a hacer una buena comedia de ese material. Luego Jim leyó el borrador y dijo: "Dios mío, es como si estuviera escrito para mí". Y yo le dije: "Bueno, es porque es así, y espero que la hagas". Nadie le quería realmente por aquel entonces como protagonista. No había hecho aún 'Ace Ventura, un detective diferente', pero yo sabía que era la única forma de hacerla. Lo leyó y me dijo: "Estaré haciendo este papel en aperturas de supermercados cuando tenga 70 años.".

Luego la película se convirtió en una de las comedias más celebradas de los años 90, y también una de las más taquilleras, pues recaudó más de 351 millones de dólares. Nada mal si tenemos además en cuenta que su presupuesto fue de apenas 23 millones de dólares, por lo que a día de hoy quizá algunos de sus efectos especiales den demasiado el cante. Sin embargo, la película hizo historia, terminó de lanzar la carrera de Carrey y además dio a conocer a Cameron Diaz.

Por desgracia, su éxito propició que los ejecutivos de New Line no pudieran resistir la tentación de hacer una tardía segunda entrega en la que Carrey no quiso participar. El protagonismo fue asumido por Jamie Kennedy, conocido por haber dado vida al mítico personaje de Randy Meeks en la saga 'Scream', y el resultado fue una catástrofe en todos los sentidos. Por centrarnos en lo económico, el coste se disparó hasta los 84 millones de dólares para luego ingresar apenas 57 en todo el mundo.

La franquicia había muerto, o al menos así será hasta que decidan hacer un reboot o remake, que todos sabemos que al menos se hablará de ello en un momento u otro. De 'Ace Ventura' se supone que ya hay uno en marcha y en este caso habría más razón para hacerlo teniendo en cuenta el material de origen creado por Mike Richardson.