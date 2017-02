Laurence Fishburne cree que Marvel está "dando una paliza" a Warner/DC pero defiende 'Batman v Superman'

Seguimos con los superhéroes, la mina de oro de Hollywood. Durante una entrevista por el estreno de 'John Wick 2', Laurence Fishburne confirmó que no le veremos en 'Justice League' tras interpretar a Perry White en las dos anteriores películas de Superman dirigidas por Zack Snyder. Al explicar que sólo iba a ser un cameo, no pudo evitar dejar su punto de vista sobre la rivalidad entre DC y Marvel:

“Me pidieron ir para un día, pero no pude conseguirlo, por tema de agenda. Y en realidad, ¿para qué necesitas al periodista en Justice League? Quieres ver a Flash. Quieres ver a Aquaman. Quieres ver a Wonder Woman. Quieres ver a los Lantern. Hemos estado esperando 35 años para que esos personajes aparezcan en la pantalla. ¿Qué estaban haciendo? Marvel ha estado dándoles una paliza. Éste es el fan que hay en mí, el que tiene una colección de cómics. He estado esperando esto toda mi vida."

Dan ganas de aplaudirle, ¿verdad? Tiene toda la razón, y me preocupa que sea Fishburne quien tenga que decir que Perry White no pinta nada en la historia, cuando debería ser el guionista o el director quien se diera de algo tan evidente. No sabía que el actor era tan fan de los superhéroes pero ahora entiendo por qué aceptó un papel tan flojito en el universo de DC.

Por cierto, ya es la segunda estrella que critica a DC/Warner desde dentro, después de que Jeremy Irons dijera que merecía todas las críticas, pero a diferencia de éste Fishburne ha defendido a Zack Snyder y el polémico final de 'Batman v Superman'. Parece que sus palabras siguen siendo sinceras, no me da la sensación de que lo diga por compromiso:

"Mira, me encanta lo que hace Zack Snyder. Jesse Eisenberg, este pequeño tío tímido, ¿como Lex Luthor? Para mí, eso es un movimiento genial. ¿Y todo el asunto de Martha Kent y Martha Wayne? No sé, tío, debo ser un sentimental pero a mí me parece emocionante. Así que no entiendo el odio."

¿Qué opinas? ¿Crees que se atacó injustamente a 'Batman v Superman' o merecía las críticas? En cuanto a 'Justice League', se estrena en noviembre y compartirá la cartelera con 'Thor: Ragnarok', la tercera película de Marvel para este año (tras 'Guardianes de la Galaxia 2' y 'Spider-Man Homecoming').