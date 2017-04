¿'Life' tendrá secuela? Los guionistas quieren seguir el ejemplo de 'Aliens'

Con 'Life (Vida)' ya en cartelera también en España, comienza a extenderse la conversación sobre su final. Y siendo una producción de Hollywood, surge una pregunta inevitable: ¿habrá segunda parte? Sus guionistas, Rhett Reese y Paul Wernick, han confirmado que quieren escribirla pero ahora mismo no hay proyecto en marcha.

Por el contenido de las declaraciones, donde se comentan SPOILERS, recomiendo no seguir leyendo a menos que ya se haya visto la película.

¿Listo? Si has visto el film, sabes que todo acaba con un giro sorpresa (aunque un tanto previsible por cómo está montado) y la criatura marciana, Calvin, ha conseguido llegar a la Tierra, con sus próximas víctimas acercándose. En una de las habituales entrevistas promocionales del estreno se preguntó a Reese y Wernick si habían pensado en una secuela. Sus palabras:

"Siempre quisimos que terminara siguiendo esa inquietante moda que deja abierta al menos la posibilidad para futuras películas, pero el guion es básicamente un balancín entre Calvin teniendo una ventaja y los astronautas teniendo una ventaja. [...] el último giro era que, a pesar de sus mejores intentos, Calvin estaba una vez más un paso por delante al final de la película. Fue muy deliberado y quisimos dejar a la gente con una auténtica sensación de escalofrío y con la expectación de saber que puede pasar a continuación."

Teniendo en cuenta los evidentes parecidos entre 'Life' y 'Alien' (1979), la posibilidad de una secuela lleva a pensar en 'Aliens' (1986), la ejemplar continuación dirigida por James Cameron. Los guionistas de 'Life' reconocen que intentarían dar un salto similar:

"Sólo el hecho de que ahora Calvin pueda reproducirse, creo, es una idea interesante. Lo hemos dejado en una situación donde tiene vida para cazar y para comer. Puede ser el océano, la costa de Indonesia, Vietnam o cualquier sitio donde digamos que ha aterrizado. Así que empieza justo ahí. Pero la idea de los cortafuegos puede extenderse a la Tierra en el sentido de que han fracasado al contener a Calvin en la estación. La cuestión es, ¿cómo reaccionaría la Tierra? Intentarían evitar que esta cosa avanzara y podría haber más Calvins con los que enfrentarse. Para nosotros, eso grita a interesante secuela."

¿Qué opinas? ¿Coincides con ellos, quieres ver 'Life 2'? Aunque los guionistas tienen estas ideas y Hollywood siempre está a favor de secuelas, lo cierto es que 'Life' no está funcionando demasiado bien en taquilla Costó en torno a 58 millones de dólares (más los costes de publicidad) y se estrenó en la 4ª posición del TOP USA con sólo 12,6 millones. Ahora mismo, suma 63,5 millones en todo el mundo. No es la típica cifra que permite pensar en secuelas.

Tampoco es descartable, aún pueden ganar mucho dinero con el mercado doméstico y quizá les interese, pero dudo que el plan del estudio sea ampliar la escala de la historia y gastar mucho más dinero en acción y espectáculo. En todo caso podrían optar por una historia más pequeña, con otro grupo reducido de personajes, sin estrellas (a Jake Gyllenhaal pueden darlo por muerto), intentando acabar con la criatura en escenarios oscuros para no invertir mucho en efectos visuales.

Personalmente, la propuesta de 'Life' me resultaba muy atractiva, pero la manera en la que se resuelve la trama no me convence nada. Los guionistas no crean personajes interesantes, de los que pueda preocuparme, y el director, Daniel Espinosa, no consigue crear un efectivo suspense. Además, creo que la criatura es demasiado poderosa para pensar que los protagonistas tienen alguna posibilidad de sobrevivir así que sólo me quedé sentado esperando a que murieran todos.