Mads Mikkelsen cuenta por qué rechazó el papel de villano en 'Cuatro Fantásticos'

Mads Mikkelsen es uno de los actores más deseados del momento. Es carismático, versátil y goza de gran popularidad, entre otros motivos por la serie de televisión sobre Hannibal Lecter finalizada en 2015. El año pasado le vimos como villano de 'Doctor Strange' y en un papel secundario de 'Rogue One: Una historia de Star Wars', pero esas son sólo dos de las superproducciones que le han ofrecido.

Marvel ya le quiso en 2012 como antagonista en 'Thor 2: El mundo oscuro' pero lo rechazó para protagonizar 'Hannibal', y en una reciente entrevista ha revelado que también pudo encarnar al icónico Doctor Doom en el reboot de 'Cuatro Fantásticos' (2015). Cuenta que llegó a acudir a una prueba de casting para competir por el papel pero abandonó la sala porque se sintió idiota:

"Creo que me marché de la audición de Cuatro Fantásticos. Realmente, creo que dije: 'No puedo hacer esto. No es por vosotros, lo siento, esto está mal'.

He tenido un montón de esas [pruebas de casting]. Todos hemos pasado por ahí. Llegamos y es una pequeña habitación de oficina con un escritorio y algunos libros, y quieren que hagas una escena donde tienes dos líneas... quizá ni siquiera dos, puede que sea '¡Bleurgh!' o '¡Vuelve!'. Y te estás escondiendo detrás de una palmera que no está ahí. Es como... 'Tíos, ¿no podríais haber elegido una escena difrente para esto? Es jodidamente loco'. Te sientes como un idiota."