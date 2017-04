Marvel confirma que no producirá películas para adultos a pesar del éxito de 'Deadpool' y 'Logan'

Cuando la norma en Hollywood es que las películas de superhéroes se hacen para mayores de 13 años, 20th Century Fox se arriesgó y triunfó con 'Deadpool' y 'Logan', recomendadas para mayores de 18 años. Sus creadores no tuvieron que censurar el lenguaje o la violencia, y esa libertad fue muy aplaudida por el público, anhelante de propuestas diferentes dentro del subgénero.

La pregunta es: ¿seguirán este camino los dos grandes estudios que producen cine de superhéroes? De momento, no. Tanto Warner/DC como Marvel tienen numerosos proyectos en marcha y no está previsto que ninguno de ellos rompa el esquema del "PG-13". De hecho, Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, ha aprovechado una entrevista relacionada con el estreno de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' para confirmar que ellos no van a apostar por la calificación "R".

"La lección que saco de esas dos películas no es la clasificación R; es el riesgo que tomaron, los cambios que hicieron, las fronteras creativas que atravesaron. Esa debería ser la lección para todo el mundo", explicó Feige. Concretamente, el jefazo de Marvel señala que la ruptura de la cuarta pared en 'Deadpool' y el final de la historia de 'Logan' como los elementos que elevaron ambas películas por encima del resto.

Teniendo en cuenta que TODOS los estrenos de Marvel Studios han sido número 1 en taquilla y que la competencia imita su manera de hacer las cosas, es evidente que Feige sabe de lo que habla. No obstante, que considere como algo especial o novedoso que un personaje hable al público me parece cuanto menos llamativo; por ejemplo, Woody Allen lleva rompiendo la cuarta pared desde hace décadas. ¿Es que no ha visto 'Annie Hall'?

El valor del humor y la sala de cine

Según Feige, el humor es la clave del éxito de Marvel. "Creo que la risa es la manera de enganchar al público. Luego puedes asustarle. Luego puedes tocarle más profundamente de lo que esperaba en una película sobre un árbol, un mapache y aliens que no entienden metáforas. El humor es el secreto dentro del rango de las otras emociones de los espectadores", afirma el jefe de Marvel. ¿Qué opinas?

Por último, el directivo aportó su punto de vista sobre uno de los temas que más debate está creando en Hollywood: Netflix apuesta por el estreno simultáneo en los hogares y en las salas de cine. Directores como Christopher Nolan se oponen a este modelo. "Prefiero ver películas en una sala de cine con un montón de gente, y la pérdida de esa experiencia podría ser muy triste. Las películas que hacemos se disfrutan más en una pantalla grande, con una multitud", declara Kevin Feige.