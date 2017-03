'Matrix' no tendrá reboot ni remake: Zak Penn aclara que la idea es ampliar el universo

Uno de los grandes temas de conversación de la semana fue el rumor de que Warner está pensando en producir otra película de 'Matrix'. La escasa información disponible indicaba que sería un reboot con guion de Zak Penn y Michael B. Jordan de protagonista; es decir, un proyecto sin la implicación de las creadoras de la saga, las hermanas Wachowski, ni la estrella del reparto, Keanu Reeves.

El revuelo en Internet fue tan grande que Penn no pudo resistirse a acudir a su cuenta de Twitter para realizar unos breves comentarios sobre la noticia. El guionista confirma que hay proyecto, y que él está a bordo, pero niega que Warner esté pensando en reiniciar la franquicia. A continuación puedes leer sus declaraciones:

"No puedo decir nada todavía excepto que las palabras 'reboot' y 'remake' salieron de un artículo. Dejemos de responder a noticias inexactas. Si tuviera que sustituir a Keanu Reeves, elegiría a Keanu Reeves. ¿Quiero ver más historias ambientadas en el universo de Matrix? Sí. Porque es una idea brillante que genera grandes historias. Mirad lo que está haciendo la gente con el universo X-Men. Entre Logan, Legion y Deadpool, ¿alguien quiere que paren? Yo no."

No le falta razón, puede continuarse 'Matrix' con nuevos personajes —ahí tenemos como ejemplo la colección de cortos 'Animatrix'—, no hay necesidad de recuperar los personajes de la trilogía original, de hecho es la opción más interesante. Pero Zak Penn evita mencionar el gran problema que muchos tenemos con este proyecto. No es tanto que sea un reboot o un remake sino que ÉL esté trabajando en el guion.

Si echamos un vistazo a su filmografía encontramos títulos como 'Elektra' (2005), 'X-Men 3: La decisión final' ('X-Men: The Last Stand', 2006) y 'El increíble Hulk' ('The Incredible Hulk, 2008), tres películas fallidas que se encuentran entre lo peor que ha salido del cine de superhéroes. También escribió bodrios como 'Inspector Gadget' (1999) o 'Sospechoso cero' ('Suspect Zero', 2004).

Así que Zak, cobra lo que tengas que cobrar por aportar ideas a Warner, pero por favor deja tu sitio a mejores guionistas. 'Matrix' necesita a creadores que puedan aprovechar su universo, no hace falta nada como 'Elektra' o 'X-Men 3' con personajes similares a Neo, Morfeo o Trinity.