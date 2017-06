Milla Jovovich casi abandona 'Resident Evil' por culpa de Michelle Rodriguez

Seis películas y más de 1.230 millones de recaudados. Ese es el bagaje de la saga de 'Resident Evil' encabezada por Milla Jovovich dando vida a Alice. Sin embargo, la adaptación cinematográfica de los videojuegos de Capcom pudo ser muy diferente, ya que la propia actriz ha desvelado que Michelle Rodriguez estuvo a punto de ser la gran protagonista de la función.

Como recordaréis, Jovovich y Rodriguez dieron vida a los dos personajes principales de la primera entrega y lo cierto es que originalmente se había contratado a la primera para liderarla. La cuestión es que el fichaje de la segunda llevó a Paul W.S. Anderson a escribir una nueva versión del guion para darle un mayor protagonismo en detrimento de la actriz ucraniana. La Leelo de 'El quinto elemento' ('The Fifth Element') nos explica lo sucedido:

Casi dejo la película. Estaba rodando otra cosa y Paul había contratado a Michelle Rodriguez para interpretar a Rain. Ella venía de hacer 'Girlfight' y había ciertos rumores sobre un posible Oscar. Ella era muy popular en ese momento y la mía ya tenía cuatro años de antigüedad por aquel entonces, así que Paul reescribió el guión para ella. Básicamente convirtió mi personaje en "la chica" y a Rain en "el chico". Ella se quedaba todas mus grandes escenas de acción y se convertía en la nueva Alice, convirtiendo a Alice en una acompañante.

No es inusual que una película sufra cambios en función del reparto, ya que es lógico que los responsables quieran dar mayor presencia a los rostros más populares del mismo. No obstante, un cambio tan drástico como el que comenta Jovovich sigue siendo muy llamativo, ya que aquí bien podríamos hablar de que se destroza al que era el personaje principal para ello. Como es lógico, la actriz se quejó y esto fue lo que pasó:

No recibí el nuevo borrador hasta que estaba yendo a Alemania desde Canadá, donde estaba trabajando. Acabé leyendo el guion en el guion avión y para cuando aterrizamos en Berlín, estaba lívida. Fui al hotel y dije: "Tenemos que tener una gran charla o volveré a estar en un avión mañana por la mañana". Paul vino esa tarde y literalmente nos sentamos durante tres horas y revisamos el guion página a página. Él me decía: "¿Qué quieres decir? Esto no ha cambiado tanto" Y yo respondía: "Ok, ¿por qué no empezamos por la primera página? Y le señalaba cada ve que sentía que me habían quitado mis mejores escenas. Así es como comenzó nuestra relación.

Seguro que los argumentos de Jovovich fueron buenos, pero cuesta no llegar a la conclusión de que la chispa del amor acabó imponiéndose -y ojo, que siguen juntos, se casaron en 2009 y tienen dos hijos-, quien además estrenó poco después 'A todo gas' ('The Fast and the Furious'), por lo que su presencia sí acabó dando un tirón añadido a la película.

Eso sí, ahora es imposible dejar atrás la idea de cómo habría sido la saga de estar liderada por Rodriguez, la cual no volvería a dejarse ver en una aventura de la saga hasta la quinta entrega. Por mi parte, siempre he creído que es una actriz muy convincente para el cine de acción y que nadie ha sabido exprimir eso a conciencia, pero también que Jovovich supo estar más que a la altura.

Dicho esto, ¿Y por qué no recuperar a Rodriguez en un personaje diferente para encabezar el reboot que ya está en marcha de la mano de James Wan? Que todavía tiene 38 años y seguiría dando el pego siempre que sus responsables no quieran que la nueva protagonista sea alguien muy joven...