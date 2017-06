Neill Blomkamp afirma que no entendimos 'Chappie' pero reconoce que 'Elysium' no era buena

Neill Blomkamp nos sorprendió a todos con 'District 9', su primer largometraje, pero su carrera posterior. 'Elysium' fue un chasco y, sin llegar a ser un fracaso, no funcionó en taquilla como se esperaba de ella, mientras que 'Chappie' fue otra grave decepción, ya que ni público ni crítica quedaron muy satisfechos con ella. El director sudafricano lamenta especialmente esto último, ya que es una película con la que él había quedado muy contento.

La cuestión es que tú a veces puedes acabar convencido de que has hecho un gran trabajo y luego ver que eso de lo que te sientes tan orgulloso es rechazado frontalmente por la mayoría. Eso debe ser una experiencia muy dolorosa, ya que no te queda otra que volver a planteártelo todo y ver qué fue lo que pudo fallar. En una entrevista concedida a Den of Geek, Blomkamp se sincera sobre lo sucedido:

'Chappie' fue increíblemente dolorosa para mí. Fue difícil en varios niveles. Pero la cosa con 'Chappie' es que sentía que estaba muy cerca de la película que tenía en mi cabeza. Justo hasta que se estrenó, sentía que lo había dado todo y que había trabajado a tope para hacer la película que tenía en mi cabeza y creía que lo había logrado. Me puso en una situación interesante en la que tenia que decidir como me sentía. Cuando creo algo de lo que me siento orgulloso y el público lo rechaza, ¿qué significa? Eso te pone en un espacio increíblemente interesante. No voy a juzgar la película basada en su taquilla en las valoraciones de Rotten Tomatoes. Voy a hacerlo porque la amo y voy a basar cómo me siento en lo que hace que sienta. Cuando el público le dio la espalda, realmente crea una serie de interesantes preguntas sobre si la deslegitima. ¿Quiere eso decir que pierde su valor? Si reacciono a eso y estoy intentando complacer a la audiencia, ¿qué valor tiene mi trabajo después de todo?

Me dejó en un lugar extraño por un tiempo. Creo que salí pensando que había tomado la decisión correcta, que es por lo que voy a hacer cosas que ame. Eso podría llevarme a acabar viviendo en las alcantarillas. Quiero decir que podría llevarme a un completo y absoluto colapso. Pero creo que prefiero vivir en un contenedor de basura si soy creativamente honesto y fiel a mi visión. Así que creo que en general el resultado de 'Chappie' cristalizó o solidificó las ideas que tenía en mi cabeza de la forma adecuada. Todavía estoy molesto por el hecho de que no funcionara. Desaría que lo hubiera hecho, pero no fue el caso y todavía amo la película. No sé qué más decir, pero el público no entendió lo que yo estaba buscando. No funcionó.

Blomkamp no tiene problemas en comentar que hay muchas cosas de 'Chappie' que pasamos por alto, en parte porque la película se entendió como lo que no era: "No es sobre inteligencia artificial. 'Ex Machina' lo era. 'Chappie' no va sobre eso, su objetivo es hacer preguntas sobre lo que significa ser sensible.". Además, no duda en hacer una comparación con 'Elysium', la cinta que dirigió justo antes:

Podríamos estar horas hablando sobre 'Chappie' y sus intenciones, pero definitivamente hizo daño a mi carrera, o eso creo. Todo lo demás es secundario a reposicionarme como artista y pensar sobre ello. Quiero decir, con 'Elysium' no me sentí así. Creo que 'Elysium' no era tan buena. Esa es la diferencia. Creo que acerté con 'Chappie' y cuando el público se pone en tu contra, eso te deja en un lugar muy diferente.

Sospecho que todo esto acabó afectando a la posibilidad de realizar 'Alien 5', proyecto que él mismo ha dado ya por muerto tras varios años de idas y venidas. Actualmente está centrado en Oats Studios, una compañía creada por él mismo para dar cobijo a proyectos experimentales -lo que ha podido verse por ahora luce espectacular- y valorar su viabilidad. Además, también trabaja en una continuación de 'District 9', aunque alejado de ese estudio.

Todo apunta a que no va a acabar viviendo en las alcantarillas o en un cubo de basura, pero habrá que ver cuál es la reacción a su próxima película. Por lo pronto, la idea de testarlo con pequeños cortos o tráilers parece muy buena idea y ya fue exactamente lo que hizo para su estupenda ópera prima, pues con anterioridad ya había hecho el cortometraje 'Alive in Joburg', el claro referente para su 'District 9'.