Paul Feig sólo se arrepiente de una cosa sobre el reboot de 'Cazafantasmas': alimentar a los trolls

Nueve meses después de su estreno, la polémica sobre el cambio de sexo en el reboot de 'Cazafantasmas' ('Ghostbusters') está más que disipada. Sus detractores pueden olvidarse de la película y sus fans la tienen en casa para verla cuando quieran. No fue el gran éxito de taquilla que esperaba Sony (se gastó más de 100 millones de dólares) y se dijo que habrá secuela pero todavía no está en marcha.

Paul Feig, su director y coguionista, acudió al Festival de Cine de Tribeca y dejó algunas reflexiones sobre la tumultuosa etapa de producción y estreno de su versión femenina de 'Cazafantasmas'. El cineasta lamenta haber participado en la controversia, leer los comentarios de quienes atacaron el proyecto y responder. "Si pudiera retroceder en una máquina del tiempo, simplemente no los leería... El mayor error que cometí fue enfrentarme a uno de los trolls", confesó Feig.

En todo caso, Feig afirma que no se arrepiente de haber dirigido la película con cuatro mujeres como protagonistas; al contrario, se alegra, especialmente cuando recibe comentarios de fans que le dicen: "si hubiera tenido esta película cuando era niña, ahora mismo sería ingeniera". Lo cierto es que desde que existe esta nueva 'Cazafantasmas' hay muchas niñas y chicas disfrazadas como las heroínas; ya no es algo exclusivo de chicos y esto sólo ya justifica el reboot.

A continuación dejo algunos tweets recientes que Paul Feig ha compartido en su cuenta de Twitter, para demostrar el efecto positivo que ha tenido su película. Espero que Sony no tarde en anunciar la segunda parte y también que rueden con un guion más ingenioso, el reboot podría haber sido mucho más divertido con ese reparto.

This just made my week. https://t.co/nig8boJiyx — Paul Feig (@paulfeig) 18 de abril de 2017