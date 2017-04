Rian Johnson aclara el título de 'Star Wars VIII': Luke Skywalker es el último jedi

Cuando Lucasfilm anunció que el Episodio VIII de 'Star Wars' se titularía 'The Last Jedi', Internet se llenó de teorías acerca del posible significado. ¿Se refiere a un jedi o a varios? ¿Por qué hablan del último o los últimos? El inglés permitía mantener el misterio hasta el día del estreno pero al traducirse a otros idiomas nos enteramos antes de tiempo: en español la conocemos como 'Los últimos jedi'.

La cuestión parecía zanjada. No obstante, durante la Star Wars Celebration, el director y guionista de la película, Rian Johnson, se encontró con la pregunta de si el título era plural o singular y su respuesta no coincide con la traducción española. Al principio se siente incómodo ante la posibilidad de decir más de la cuenta, o soltar un spoiler, pero afirma que, para él, es "el último jedi" y la explicación tiene sentido:

EXCLUSIVE: @StarWars: #TheLastJedi director @rianjohnson says "last Jedi" is SINGULAR in his mind. pic.twitter.com/F1RYJgUsA4