Ridley Scott da marcha atrás y admite que no sabe lo que hace con Alien: "Quizá ruede una o dos más"

El mes pasado, Ridley Scott nos sorprendía con su ambicioso plan para la saga 'Alien', anunciando que quería rodar cuatro películas más después de 'Alien: Covenant'. Demasiadas, pensamos, pero el inglés se mostraba decidido a extender el universo de 'Alien' y confirmaba que el objetivo era enlazar con la historia de la película original estrenada en 1979 (su segundo largometraje como director).

Asimismo, Scott confirmó que es el único realizador trabajando en esta franquicia; según él, 20th Century Fox no quiso poner en marcha el proyecto que preparaba Neill Blomkamp para recuperar a Ripley. Recientemente afirmó que iba a rodar la siguiente secuela en los próximos 14 meses. Y tras todas estas declaraciones, cuando se estrena 'Alien: Covenant' rodeada de malas críticas, el director da marcha atrás y confiesa que no sabe lo que está haciendo con el Xenomorfo.

En una entrevista para Yahoo le volvieron a preguntar sobre sus planes para la franquicia y su respuesta fue: "No lo sé. Quizá dos más, o puede que una, no lo sé". ¿Harto de cuestiones? ¿Le han dado un toque desde Fox? ¿Pérdida de confianza? En cualquier caso, un cambio de tono en Ridley Scott pero lo más llamativo son sus palabras sobre 'Prometheus' (2012) y cómo admite que se equivocó con el planteamiento, pensando que el monstruo original estaba liquidado:

"Descubrimos que los fans estaban realmente frustrados. Querían ver más del Alien original y yo creía que estaba definitivamente frito, con una naranja en la boca. Así que pensé: 'Wow, ok, estoy equivocado'. Los fans... no son la última palabra pero son un reflejo de tus dudas sobre algo, y entonces te das cuenta si estabas equivocado o tenías razón. Creo que no eres sensato si realmente no tienes en cuenta la reacción de los fans."