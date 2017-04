Steven Spielberg aclara el cameo de Harrison Ford que no vimos en 'E.T.'

'E.T., el extraterrestre' ('E.T., the extraterrestrial', 1982) es, sin ninguna duda, una de las películas más famosas de la historia del cine. Una "peliculita" que Steven Spielberg hizo para descansar del laborioso rodaje de 'En busca del arca perdida' ('Raiders of the Lost Ark', 1981), y terminó convirtiéndose en el film más taquillero de todos los tiempos hasta la llegada de cierto trasatlántico.

Es conocido el hecho de Harrison Ford realizando un cameo en la película a petición de la que por aquel entonces era su pareja, Melissa Mathison, autora de la historia del famoso extraterrestre. La escena fue eliminada del montaje final. Está muy bien filmada —sí, Spielberg rueda como Dios— pero no aporta gran cosa más allá del divertido cameo en el que Ford no muestra su rostro, sólo parte de su cuerpo y oímos su característica voz.

Podéis ver la secuencia en el vídeo de arriba; no tiene muy buena calidad, pero vale perfectamente para apreciar la escena. Cronológicamente tiene lugar después del episodio de las ranas en el colegio por parte de Elliot, que es enviado al despacho del director (Ford) que le da un discurso. Cabe señalar que Henry Thomas, que interpreta a Elliot, estaba totalmente entusiasmado por encontrarse con Ford, ya que su película preferida era 'En busca del arca perdida', y su héroe predilecto Indiana Jones.

El hecho de que no se le vea el rostro al actor tiene que ver con la decisión de Spielberg de filmar la historia desde el punto de vista de Elliot, con la cámara muchas veces a la altura de sus ojos. Ningún adulto, salvo Dee Wallace, que interpreta a la madre —elemento muy importante en el cine de Spielberg—, muestra su rostro hasta llegado el tercer acto.

