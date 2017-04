Terrence Malick se arrepiente de rodar sin guion: 'Song to Song' cierra su etapa más experimental

Terrence Malick volverá a rodar de forma guionizada, según ha anunciado él mismo durante una ronda de preguntas y respuestas en Washington, al hilo de ‘Voyage of Time’, su nueva aventura documental. Es decir, el drama romántico ‘Song to Song’, que fracasó en la taquilla de EE.UU., será la última película de su etapa más libre.

El director estadounidense, alabado y odiado a partes iguales desde su primer intento de experimentación con la libertad narrativa en ‘El árbol de la vida’ ('The Tree of Life', 2011), tiene ahora entre manos su próxima película, 'Radegund'. Supone su regreso a la Segunda Guerra Mundial y cuenta con August Diehl, Matthias Schoenaerts y Bruno Ganz como protagonistas. Y sí, con guion.

Después de un periodo de experimentación narrativa no siempre efectiva, el director de títulos tan dispares como ‘La delgada línea roja' ('The Thin Red Line', 1998) o ‘To the Wonder’ (2012) ha decidido volver a una forma de producir más tradicional. Así lo explicaba:

"Recientemente he estado trabajando sin guion y me he arrepentido de la idea. [...] Hay mucha presión trabajando sin guión porque puedes perderte muy fácilmente. Es muy difícil coordinarse con el resto del equipo que trabaja en la película. El equipo de arte y los localizadores llegan por la mañana sin saber qué vamos a rodar o dónde."

Movido por la libertad expresiva en pos de rodar “la verdad”, como muchos cineastas hayan tratado hasta la fecha, las últimas películas de Malick se gestaban más bien en la sala de montaje. Siguiendo un proceso productivo quizá más propio del documental, donde el objetivo es capturar la realidad, el cineasta dejaba reposar así el peso de la creación narrativa en la postproducción. Sin duda, una forma muy costosa de rodar, especialmente si se trata de un largometraje de ficción.

“La razón por la que lo hicimos fue para tratar de capturar momentos de forma espontánea y libre. Como director de cine, con un guión siempre sientes que estás tratando de encajar una clavija cuadrada dentro de un agujero redondo. Sin guión, no hay agujero redondo, sólo hay aire. Pero ahora estoy dejando atrás ese estilo”.

Terrence Malick advierte, sin embargo, que no volverá por completo a sus orígenes más “clásicos”, ya que su última etapa ha afectado irremediablemente a su aproximación al proceso creativo. “Estás en constante cambio, pero no te das cuenta de que estás cambiando”, reflexionaba el realizador, “esas primeras películas mías ahora se me hacen extrañas, como de hace cinco vidas”.

